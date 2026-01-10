Muere un motorista de 53 años tras salirse de la autovía A-7 en Manilva (Málaga) y chocar con el quitamiedos

Archivo - Un operario de Emergencia 112 Andalucía - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años de edad ha muerto este sábado tras salirse de la autovía A-7 por la que circulaba en el municipio malagueño de Maniva, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente vial se ha producido en el kilómetro 1.086 de la citada vía en dirección a Cádiz sobre las 10.36 horas, cuando varios conductores han alertado del choque del motorista contra el quitamiedos.

Al lugar han acudido efectivos de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su fallecimiento en el lugar, junto con Guardia Civil.