Muere un motorista en un accidente de tráfico en la A-7 en Vélez-Málaga

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 años ha muerto este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la A-7, a su paso por la localidad malagueña de Vélez-Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 ha recibido a las 14,40 horas varias llamadas que alertaban de un motorista caído en la calzada para quien solicitaban asistencia sanitaria urgente, siniestro que localizaban a la altura del kilómetro 956, sentido Almería.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios en el lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 55 años.