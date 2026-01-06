Muere una mujer en el incendio de una casa en Antequera (Málaga)

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. (Foto de archivo). - 112 - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 73 años de edad ha muerto en la madrugada de este martes, 6 de enero, en el incendio registrado en una casa de la localidad malagueña de Antequera, según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Según han detallado desde el 112, el suceso se producía a última hora de este pasado lunes, sobre las 23,45 horas, cuando los vecinos alertaron de llamas en una vivienda de dos plantas ubicada en la Plaza Comercio del citado municipio.

Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio provincial de Málaga con dotaciones de Antequera y Archidona, junto con efectivos de Policía Local y Nacional.

Los servicios de emergencia han logrado rescatar a un hombre, de 52 años de edad, que ha sido evacuado al hospital de Antequera, al tiempo que el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, tan solo ha podido certificar el fallecimiento de la mujer en la casa siniestrada.

Fuentes del servicio de extinción de incendios citadas por el 112 han informado de que el fuego ha afectado a la totalidad del inmueble.