La Muestra de Cine Mujeres en Escena proyectará 47 producciones para visibilizar la igualdad de género

MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, organiza un año más la Muestra de Cine Mujeres en Escena con el objetivo de utilizar el cine como herramienta para debatir con la ciudadanía sobre las desigualdades de género a través de distintas actividades con entrada gratuita.

En su 21 edición, que se celebrará del 23 de octubre al 5 de noviembre, se van a proyectar en el cine Albéniz 47 producciones entre largometrajes, cortos y documentales, de las que 39 participarán en la sección oficial del concurso para hacerse con alguna de las tres Biznagas de Plata Mujeres en Escena que se conceden al mejor trabajo de ficción, al mejor trabajo documental y el premio del público, así como la Biznaga 'Málaga Mujeres en Escena' dedicada a creadoras locales.

Las entradas estarán disponibles en las taquillas del cine dos días antes de cada proyección, según ha explicado el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, que ha presentado el programa de la XXI Muestra de Cine Mujeres en Escena, que arrancará el próximo 23 de octubre con la masterclass 'El departamento de fotografía en el cine: un deporte de equipo' a cargo de la fotógrafa y directora de fotografía Ana Cayuela.

La cita será en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia de la Diputación, en la calle Ollerías, a partir de las 18.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

MUESTRA

La muestra está estructurada en dos grandes bloques que se desarrollarán en el cine Albéniz: el cinefórum y la sección oficial. En el primer caso, se celebrará los días 24, 26 y 31 de octubre y el 2 de noviembre en sesiones de mañana (10.00 horas) dirigida al alumnado de centros educativos de Secundaria y de tarde, a partir de las 17.00 horas, para el público en general.

A través de ocho proyecciones y junto a una profesional experta en el contenido de cada sesión, se buscará el diálogo y la participación de los asistentes para señalar desigualdades y la manera de abordarlas para romper con esas situaciones.

Así, en la sesión Componiendo (24 de octubre) se tratarán las diferencias entre mujeres y hombres en la industria musical 'The Bass of women', de Joana Fornós, y 'Sistes with transistors', dirigida por Lisa Rovner. En Poder y Autoestima (26 de octubre) se abordará el empoderamiento femenico con la proyección de 'La inocencia' (Lucía Alemany) y 'Dios es mujer y se llama Petrunya' (Teona Strugar).

En Identidad y Masculinidades las sesiones se enfocarán el 31 de octubre hacia la socialización diferencial de género con 'Close' (Lucas Dhont) y 'Mi vida con Amanda' (Mikhaël Hers); mientras que en Violencia Machista se proyectarán el 2 de noviembre 'Ava' (Mabel Lozano), 'Noémi dit oui' (Geneviève Albert) y 'El techo amarillo' (Isabel Coixet).

SECCIÓN OFICIAL

En cuanto a la sección oficial a concurso, en el cine Albéniz se proyectarán desde el 2 al 5 de noviembre en sesión de tarde o noche las 35 creaciones seleccionadas de entre las 317 que se habían presentado al certamen, las cuales aspiran a conseguir las XIV Biznagas de Plata al Mejor Trabajo de Ficción, al Mejor Documental y Premio del Público que serán entregadas en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de Málaga Cine Español 2024.

La primera sesión, el jueves 2 de noviembre a las 20.15 horas, incluye la proyección de 'Laura' (Paulina Torres), 'Open call' (Katia Crivellari), 'Jorge. Una travesía de Coque Malla' (María José Martín y Cristina Martín).

La sección oficial continuará el 3 de noviembre con dos sesiones: A partir de las 17.30 horas se proyectarán 'Malkoak' (Sonia Estévez), 'Allá donde nos lleve el camino' (Elif Büsra), 'De nit' (Ona Jané Millà), 'El Silenci D'Alma' (Mar Navarro), 'Sampo' (Marziveh Riahi) y 'El poder de las manos' (Raquel Abellán); mientras que a partir de las 20.00 horas se podrán ver 'Mi vida al principio' (Ana Puentes), 'Hábitat' (Mila Luengo), 'Amarradas' (Carmen Córdoba) y '130 hermanos (Ainara Aparici).

Por otro lado, el sábado 4 continuará a partir de las 17.30 horas con 'Puyuelo' (Sara Sarrablo), '911' (Annika Cozar), 'Sira' (Anna Mundet), 'Fragments' (Marie-Lou Béland), 'L'últim jazz' (Berta Subirats y Helena Oller), 'Erro bi' (Nagore Muriel), 'Ahogar el nombre' (Verónica Albornoz) y 'Lyuba, mañana' (Beatriz de Silva). En la sesión de noche (20.00 horas), se proyectarán 'Visionado' (Yadira Ávalos), 'Luchadoras' (Ariadna Sánchez), 'Yegua' (María Alejandra Figueroa), 'Abriendo camino Vol. I' (Manuela Crespillo) y 'Clamidia' (Claudia Chávez).

Para la última jornada, el domingo 5, la sección oficial se completará desde las 17.30 horas con 'La ilusión de la abundancia' (Erika González y Matthieu Lietaert), 'Lava' (Carmen Jiménez), 'Iago y Tristán' (Marta Ramírez) y 'Carmen, sin miedo a la libertad' (Irene Baqué); y desde las 20.00 horas con 'Los hijos' (Nahia Laiz), 'El gran dilema' (Luna Herruzo), 'Cuando las cigarras callen' (Bea Hohenleiter), 'Titán' (María Salgado) y 'Donde la vida puede ser' (Alicia van Assche).

Asimismo, para apoyar el trabajo audiovisual realizado por mujeres profesionales nacidas o residentes en Málaga también se fallará el VI Premio Biznaga de plata 'Málaga Mujeres en Escena'. En esta edición, se han seleccionado cuatro creaciones para su proyección el 26 de octubre. Se trata de 'Ganas de reñir' (Marta-Cora Castro), 'Fontefrida' (Amanda Gutiérrez), 'Algo permanente' (Ana de Alva) y 'Randa' (Laura del Río).