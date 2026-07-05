La muestra colectiva 'La meta invisible/cargando...' exhibe creación emergente de la Facultad de Bellas Artes de Málaga

Un momento de la inauguración de la muestra colectiva 'La meta invisible/cargando...' de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. - UMA

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La meta invisible/cargando...', que acoge ya el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA), exhibe una selección de Trabajos de Fin de Grado de jóvenes artistas, estudiantes egresados de la Facultad de Bellas Artes del curso 2024-2025.

La muestra colectiva, formada por obras de casi una veintena de artistas, busca presentar la creación emergente y el encuentro entre disciplinas, generaciones e imaginarios.

Según han informado desde la UMA, la propuesta, comisariada por la profesora del Área de Dibujo Inmaculada Villagrán, refleja la pluralidad de enfoques que actualmente atraviesa la creación emergente de este centro de la universidad malagueña.

Plantea una reflexión sobre los procesos de búsqueda, transformación y construcción que atraviesan tanto la práctica artística como las experiencias vitales de quienes comienzan ahora su recorrido dentro del arte contemporáneo.

Así, su título remite a esa idea de camino aún abierto, de una meta que no termina de mostrarse del todo y que continúa construyéndose a través de la experimentación, la duda y el aprendizaje, han manifestado.

Las obras reunidas configuran un recorrido heterogéneo en el que conviven pintura, instalación, fotografía, dibujo, videoinstalación, libro de artista y narrativa gráfica. A través de estos lenguajes, la muestra aborda cuestiones vinculadas a la identidad, memoria, territorio, los imaginarios digitales, la saturación visual, la relación entre humanidad y naturaleza o las transformaciones sociales y afectivas del presente.

En este sentido, la exposición pone en valor el carácter procesual de la creación artística y presenta el Trabajo de Fin de Grado no solo como un resultado académico, sino como un espacio de investigación personal y de consolidación de una voz propia. Cada proyecto constituye una aproximación singular a las preocupaciones contemporáneas desde perspectivas diversas, sensibles y críticas.

Los protagonistas de esta muestra son los estudiantes de Bellas Artes Gloria Arranz Avilés, María Bermejo Botello, Andrea Cano, Ismael Cobos Benjelloul, Lucía Dibus, Eva Fernández Díaz, Irene Fernández, Licet González, Clara González, Rocío G. Caraver, Lesay Guerrero León, Sonia Hidalgo Calderón, Helena Marqués, Lucía Navas, Ari Sansano, Salvador Santos, Paloma Santos Orduna y Marioone Vera.

Desde la UMA, han destacado que la exposición es el resultado de un esfuerzo colectivo, principalmente de estos artistas, pero también han puesto en valor el trabajo de la propia facultad, que promueve "la excelencia, la experimentación y la duda".