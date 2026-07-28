Una muestra compuesta por 79 piezas explora nuevos paisajes urbanos a través de arquitectura, IA y arte generativo

La Diputación y la Sociedad Económica presentan ‘Imaginary Cities’, una exposición que explora nuevos paisajes urbanos a través de la arquitectura, la inteligencia artificial y el arte generativo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País han presentado este martes 'Imaginary Cities', una exposición que explora nuevos paisajes urbanos a través de la arquitectura, la inteligencia artificial y el arte generativo.

La muestra podrá visitarse del 27 de agosto al 26 de septiembre en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, ubicada en la Casa del Consulado, en la Plaza de la Constitución, en pleno centro histórico de Málaga. La programación impulsada por ambas instituciones incluye además el foro independiente 'Diálogos sobre Málaga, ciudad histórica y patrimonial'.

El vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, ha dado a conocer ambas actividades, organizadas por la Diputación y la Sociedad Económica, con el objetivo de ampliar la oferta cultural vinculada a la creación contemporánea, la reflexión sobre los espacios urbanos y la difusión del patrimonio histórico malagueño.

'Imaginary Cities' está concebida como una instalación artística integrada por 79 obras. La muestra reúne 55 piezas de arte generativo, 21 pinturas y dibujos y tres maquetas, en una propuesta que combina arquitectura, creación digital, pintura y reflexión sobre nuevos entornos urbanos imaginados.

La muestra, realizada por el arquitecto y artista visual malagueño Pablo Dawid y comisariada por Pablo Alonso Herráiz, plantea una adaptación libre de 'Las ciudades invisibles', de Italo Calvino, tomando como eje de investigación y creación la ciudad y su desarrollo.

El proyecto propone una mirada contemporánea sobre la relación entre inteligencia artificial y creación artística, así como sobre la arquitectura, la memoria urbana y las posibilidades de imaginar nuevas formas de habitar.

López Mestanza ha destacado que "esta exposición acerca al público una propuesta singular que une arquitectura, arte e inteligencia artificial, y que permite reflexionar sobre cómo se imaginan, construyen y representan los espacios urbanos desde la creación contemporánea".

El vicepresidente ha señalado que "la colaboración entre la Diputación y la Sociedad Económica de Amigos del País permite impulsar una programación cultural abierta a la ciudadanía, con propuestas que combinan innovación artística, pensamiento y divulgación".

También ha subrayado que "estas dos actividades refuerzan el compromiso de la institución provincial con la cultura, la educación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de Málaga".

FORO

Junto a esta exposición, y como actividad independiente, la Diputación de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País han presentado también el foro 'Diálogos sobre Málaga, ciudad histórica y patrimonial', que se celebrará del 31 de agosto al 24 de septiembre, con sesiones a las 19,00 horas.

El foro tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre la ciudad histórica, acercar a la ciudadanía las actuaciones previstas en bienes y sitios patrimoniales y dar a conocer recientes investigaciones y hallazgos vinculados a la arqueología urbana.

La cita será inaugurada el lunes 31 de agosto con la intervención de Manuel López Mestanza y del presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, José María Ruiz Povedano. A continuación, la directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Aurora Villalobos Gómez, pronunciará la conferencia inaugural 'Patrimonio arqueológico y ciudad contemporánea. Hacer que dure y dejarle espacio'.

La programación continuará el jueves 3 de septiembre con la participación de Aurora Zafra Gutiérrez, jefa del Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, y del arqueólogo Alejandro Pérez Malumbres-Landa, que abordarán las actuaciones de conservación y arqueología en el patrimonio histórico de Málaga.

Por otro lado, el jueves 10 de septiembre intervendrán Alberto Cumpián Rodríguez y Pedro Sánchez Bandera, arqueólogos del Servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, con una ponencia sobre la secuencia histórica recuperada en el subsuelo del Museo Carmen Thyssen Málaga.

El ciclo seguirá el jueves 17 de septiembre con Ana Arancibia Román, arqueóloga del Taller de Investigaciones Arqueológicas S.L., que tratará el futuro proyecto museístico del Centro Expositivo del Metro de Málaga. La última sesión tendrá lugar el jueves 24 de septiembre con la historiadora del Arte y gestora cultural Mónica López Soler, bajo el título 'Málaga y sus ciudades invisibles. Patrimonio e identidad'.

López Mestanza ha añadido que "el foro nace con voluntad de encuentro entre ciudadanía, especialistas, técnicos y responsables institucionales, favoreciendo el conocimiento, el respeto y la protección del patrimonio".

Al respecto, ha destacado que "divulgar la historia y el patrimonio de Málaga es también una forma de fortalecer la identidad colectiva y de fomentar una ciudadanía más activa, consciente y participativa".

Por último, han señalado que, con estas dos iniciativas, la Diputación de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País "consolidan una línea de colaboración orientada a promover la creación artística contemporánea, la reflexión cultural y la difusión del patrimonio histórico, favoreciendo espacios de encuentro y participación en torno a la cultura y la historia de Málaga".