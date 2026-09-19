La muestra itinerante de poesías 'Aceituna que rima, Aloreña que inspira' llega a Art Tolox. - CONSEJO REGULADOR ALOREÑA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga lleva la exposición itinerante de poesía 'Aceituna que rima, Aloreña que inspira' este fin de semana a la muestra Art Tolox, que se organiza en el municipio malagueño de Tolox.

Art Tolox es un encuentro internacional de artistas que alcanza este año su décima edición y en la que el municipio se convierte en un espacio artístico abierto con muestras literarias, de pinturas o bailes, entre las que forma parte est muestra, han informado desde el consejo regulador.

'Aceituna que rima, Aloreña que inspira' nació con el propósito de promover la creatividad literaria y poner en valor el patrimonio cultural y natural del olivar tradicional malagueño a través de las composiciones finalistas del certamen poético celebrado el pasado año.

Además, la muestra se encuentra adaptada mediante códigos QR que permiten la audición de los poemas recitados, garantizando el acceso a la cultura a personas con dificultades de lectura o discapacidad visual.

La exposición se podrá visitar en el Colegio Calle Encina hasta este domingo, han indicado desde el consejo regulador, señalando el apoyo y subvención de la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga, así como la colaboración del Ayuntamiento de Tolox.