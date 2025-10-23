Una mujer amenaza y agrede a una médica de un centro de salud de Málaga

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha amenazado y agredido a una médica de familia del centro de salud Alameda Perchel, en Málaga capital, después de presionarle para que le prescribiera un antibiótico.

Los hechos, según han señalado desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en un comunicado, tuvieron lugar el pasado miércoles, 15 de octubre en el centro de salud Alameda Perchel mientras una profesional atendía en su consulta a una mujer que "acabó abofeteando, insultando, amenazando y tirando del pelo a la médica".

Al parecer, la usuaria, acompañada por una familiar, presionó a la facultativa para que le prescribiera un antibiótico, pero la médica valoró que no estaba indicado. Tras esta decisión, la paciente agredió física y verbalmente a la profesional.

La médica de familia, que pulsó el botón antipánico, pero cuando acudió el vigilante de seguridad la agresora había abandonado el centro de salud, ha denunciado los hechos a la Policía Nacional.

El Sindicato Médico de Málaga ha celebrado una concentración en la mañana de este jueves en el centro de salud Alameda Perchel para mostrar su apoyo a la compañera y denunciar esta nueva agresión a una facultativa en la provincia, que incrementa el número a 46 en lo que va de año, y que supera en 16 los casos ocurridos en 2024.