Una mujer amenaza con darle un puñetazo a una doctora en las urgencias del hospital de Antequera (Málaga)

Concentración y manifestación del SMM a las puertas de las Urgencias del Hospital de Antequera para protestar ante las agresiones a los profesionales sanitarios. - SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA SMM

El Sindicato Médico da a conocer esta agresión que, según señalan, sería la número 39 en la provincia en lo que va de año

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La familiar de una usuaria de las urgencias del Hospital de Antequera (Málaga) ha amenazado a una facultativa del centro con darle un puñetazo si no atendía a su hija. La doctora tuvo que hacer uso del botón del pánico ante una segunda amenaza en el mismo sentido, según han informado desde el Sindicato Médico de Málaga (Málaga).

Así, y según la versión ofrecida por este sindicato profesional en un comunicado de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de septiembre. La facultativa atendía a un paciente complejo en el referido centro cuando entró la familiar de una usuaria "increpando y gritando para que se atendiera a su familiar", con lo que la profesional le insistió en que abandonara la sala ya que había otro paciente.

La usuaria le dijo a la doctora que se quedaba en la puerta y que si no atendía a su hija iba a entrar y a darle un puñetazo. Ante esta situación, la médica le advirtió que avisaría a los vigilantes de seguridad, pero la usuaria le contestó que le daba igual y volvió a amenazarla con agredirla físicamente.

Así, la facultativa cerró y aseguró la puerta de la consulta, pulsó el botón del pánico y cuando llegaron los vigilantes de seguridad, trasladó a su paciente a otra estancia y abandonó la consulta.

Posteriormente, y según el relato del SMM, tuvo que intervenir la Policía y la médica interpuso una denuncia dos días después y el 10 de septiembre se celebró el juicio, aunque todavía se desconoce el fallo.

El Sindicato Médico de Málaga ha criticado este nuevo episodio de violencia que, según sus datos, "eleva a 39 los casos en esta materia a médicos en la provincia malagueña en lo que va de año".

También inciden en exigir a la Administración "que vele por la seguridad de sus trabajadores en su horario laboral", además de manifestar su rechazo a la falta de respeto y de educación con los profesionales sanitarios.

Este mismo jueves médicos del SMM se han concentrado durante 15 minutos a las puertas de las urgencias del Hospital de Antequera para manifestar su rechazo a la violencia contra los profesionales sanitarios.