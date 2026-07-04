El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acogerá la muestra 'Fashion & Heritage in Motion' de Pilar Dalbat

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga en una imagen de archivo. - MAM

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga inaugura el próximo 8 de julio la exposición 'Fashion & Heritage in Motion', un proyecto que propone un encuentro inédito entre la creación española actual y algunas de las figuras más influyentes de la historia de la moda internacional.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de agosto, reúne una treintena de piezas procedentes tanto del archivo de Pilar Dalbat como de los fondos históricos del museo.

El recorrido permite adentrarse en el universo creativo de la diseñadora granadina y ponerlo en relación con diseños originales y piezas de alta costura de grandes maestros como Fortuny, Balenciaga, Chanel, Dior, Galliano o Rabanne, entre otros.

En esta ocasión, refuerza su colaboración con Pilar Dalbat, en una línea en la que los objetivos de la fundación y los de la propia marca se entrelazan, dando lugar a una misma narrativa en torno a la divulgación del patrimonio a través de sus relatos.

Lejos de plantearse como una retrospectiva convencional, 'Fashion & Heritage in Motion' propone una lectura de la moda como patrimonio cultural vivo. Las piezas establecen conexiones que permiten comprender el proceso creativo de Pilar Dalbat a través de conceptos como el valor del tiempo, el orgullo andaluz o la experiencia del espacio, han expresado.

La exposición, que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural Granada, se inscribe en una de las líneas de investigación que han definido la trayectoria de la firma desde sus inicios: explorar nuevas formas de crear y mostrar moda.

A lo largo de los años, Pilar Dalbat ha impulsado proyectos en los que la creación dialoga con la arquitectura, el paisaje, la memoria y las identidades culturales, entendiendo el patrimonio como un punto de partida para generar nuevos relatos.

En este contexto, la colección Zambra SS26, presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, actúa como hilo conductor de una propuesta que conecta pasado y presente desde una mirada actual.

La exposición reivindica la artesanía, el tiempo dedicado a los procesos creativos, la excelencia de los oficios y la capacidad de la moda para convertirse en vehículo de transmisión cultural.

De igual modo, con esta iniciativa, Pilar Dalbat reafirma también una visión de la moda profundamente vinculada a su territorio. Desde Granada y con una marcada vocación internacional, la diseñadora ha construido una trayectoria reconocida por reinterpretar las referencias culturales andaluzas y mediterráneas en un lenguaje propio capaz de conectar con públicos y contextos diversos.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, Fashion & Heritage in Motion se presenta como una de las propuestas culturales más atractivas del verano en la Costa del Sol.

La inauguración reunirá a representantes del ámbito institucional, cultural y empresarial, junto a profesionales de la industria de la moda y medios especializados, convirtiendo al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga en uno de los escenarios culturales del inicio del verano.

La elección del museo como sede responde a la naturaleza de la propia exposición. Su colección permanente, que integra automoción, alta costura, diseño y patrimonio, convierte este espacio en el contexto idóneo para una muestra que pone en relación el trabajo de Pilar Dalbat con algunos de los grandes nombres de la moda internacional y refuerza el posicionamiento de Málaga como destino cultural de referencia durante la temporada estival.

'Fashion & Heritage in Motion' supone además una oportunidad excepcional para contemplar en un mismo espacio piezas pertenecientes a distintas generaciones y momentos de la historia de la moda, estableciendo nuevas conexiones entre algunos de sus grandes maestros y una de las voces más singulares de la creación española actual.