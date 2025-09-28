El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga cumple 15 años con el aval de casi un millón de visitantes

Archivo - El Museo del Automóvil y la Moda cumple 15 años con el aval de casi un millón de visitantes - MAM - Archivo

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha celebrado su 15 aniversario, tiempo en el que este recinto malagueño ha llegado a situarse muy cerca del millón de visitantes.

Así lo han informado desde la organización, al tiempo que han destacado que para celebrar esta efeméride se ha celebrado un evento, con un despliegue "nunca antes visto en este espacio, a pesar de los más de 750 eventos realizados en él" y al que acudieron representantes de todo el tejido cultural, empresarial, político y social tanto de Málaga como de Andalucía y el resto de España.

Entre los asistentes para acompañar tanto al equipo del MAM como a la familia Magalhães, cabe destacar la presencia de la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez; y la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y de la marca 'Málaga de Moda' en la Diputación de Málaga, Esperanza González.

Además, estuvieron presentes el director del aeropuerto de Málaga, Pedro Bendala; la directora de Transferencia de Tecnología y Relaciones Internacionales del Málaga TechPark, Susana Palomo; la presidenta de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Pepa Bueno; diseñadores malagueños como Rafael Urquízar, Susana Hidalgo, Montesco, Javier Alcántara, Jesús Segado y Félix Ramiro; entre otros representantes del sector hotelero, museístico o de eventos.

Las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, Elvira Carrera y Mar González, fueron las encargadas de dar la bienvenida a la gala de este 15 cumpleaños, con 'El Baile del Tiempo' como temática elegida.

Así, recordaron que "este museo se ha convertido en un referente para la ciudad, un motor cultural que enriquece la oferta de Málaga y que ha demostrado que la cultura es, como ha sido siempre, un verdadero instrumento de desarrollo para las sociedades. La cultura transforma, abre horizontes, y nos recuerda quiénes somos y a dónde queremos ir".

Para las responsables del MAM, el espacio museístico "se ha consolidado, a lo largo de estos 15 años, como una institución viva, dinámica y comprometida. Siempre desde la creencia en una cultura inclusiva, abierta y cercana; y a la vanguardia en el uso y aplicación de nuevas tecnologías".

Tanto Mar González como Elvira Carrera, han querido poner en valor "la transformación sin precedentes" que ha vivido la ciudad de Málaga "con el museo a su lado".

"Málaga ha pasado de ser un secreto bien guardado a convertirse en una de las capitales culturales de Europa, referente turístico internacional y destino imprescindible para quienes buscan arte, historia y modernidad en un mismo lugar. Y museos como el del Automóvil y la Moda han contribuido a esa transformación", han añadido.

La familia Magalhães ha estado presente en este aniversario, dedicando también unas palabras a todos los asistentes. "El aniversario siempre es una fiesta pero también acompañado de nostalgia y de memoria, y aquí nunca podemos dejar de hablar de nuestro padre y fundador del museo, João Magalhães", recordaba con emoción su hija Kika Magalhães.

A ese recuerdo se sumaba su otro hijo, João Magalhães, quien aseguraba que su padre, "como todos los genios, por el miedo a no ser comprendido, lo hacía todo muy a solas, como un científico obsesionado en su laboratorio. Y, por eso, para verle en su totalidad, era necesario venir aquí y acompañar su acelerado ritmo".

Por último, la mujer del fundador del MAM dedicaba unas palabras a todos los miembros del equipo del museo para así invitar a todos los asistentes a disfrutar de esta gran cita con Málaga.