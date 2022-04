El Museo Carmen Thyssen Málaga estrena el 21 de abril 'Trilla', el nuevo espectáculo de danza de Luz Arcas y Le Parody

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga acogerá el próximo 21 de abril el estreno de 'Trilla', el nuevo espectáculo de Luz Arcas y Le Parody. La gira de este proyecto continuará en ciudades como Madrid o Lisboa.

Luz Arcas, directora artística, creadora escénica y coreógrafa, ha elegido su ciudad natal para arrancar este espectáculo, acompañada por la también malagueña Sole Parody, han informado desde el Thyssen a través de un comunicado.

'Trilla' es un montaje artístico donde confluyen folclore y electrónica. Cuenta con la producción de La Phármaco y la iluminación de Jorge Colomer, y habla sobre la necesidad de cuestionar las estructuras verticales "que nos dominan históricamente".

Lo hace a través de una sucesión de imágenes, bailes y paisajes sonoros relacionados con lamentos o la guerra, repleto de referencias andaluzas y marianas. "Nuestro folclore dice mucho de nosotros", ha asegurado Luz Arcas.

"Con 'Trilla' queremos hacer un homenaje al cuerpo actual, donde el trabajo es al capitalismo lo que el rezo al cristianismo: una forma de asegurarse el paraíso, el ascenso, el éxito", ha matizado. La artista destaca la "especial emoción" que le hace actuar en su tierra con un formato "próximo, espontáneo y vivo como el que proponemos en Thyssen Málaga".

Por su parte, Sole Parody ha matizado que "en 'Trilla' la música parte del 'sampleo' de distintos folclores del lamento, desde el ayeo flamenco de una saeta a letanías por los mártires del Kurdistán, para llegar a través de distintos paisajes sonoros al 'beat' de la electrónica de baile".

Además, ella también ha destacado la ilusión que le produce estrenar la pieza en Málaga y en un espacio como el Museo Thyssen, lo cual "subraya la cualidad interdisciplinar, sensorial y estética de la obra".

Esta creación escénica forma parte del ciclo 'Tangentes. Experiencias de danza', que se estrenó el pasado mes de marzo y explora la relación entre danza y pintura. Ha surgido a propósito de la exposición 'Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)', que reúne hasta junio la obra de esta alicantina, una las artistas españolas más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

"La pintura de Juana Francés me parece muy inspiradora en todas sus etapas. En 'Trilla' viajamos de la figuración a la abstracción y viceversa, tanto con el movimiento como con el sonido, viaje que marca la trayectoria de esta artista", ha asegurado Arcas.

La artista malagueña se siente identificada con la búsqueda del "arcaísmo, el trazo y el gesto" que la alicantina muestra en sus obras abstractas, "y que siento que resuena con mi forma de entender el baile y la escena: un espacio para el rito, la transformación y la acción".

Lourdes Moreno, directora artística del Museo Thyssen, ha explicado que "con 'Tangentes' queremos poner en relación una disciplina como la danza con la potencia de la producción de una artista como Juana Francés, enfrentando a dos disciplinas, dos visiones y dos creadoras en una nueva esfera creativa", que, según ella, "va a sorprender al público".

Las entradas para el estreno del espectáculo, que tendrá lugar el 21 de abril a las 21.00 horas en el patio del museo, tienen un precio de 6 euros y se pueden adquirir desde hoy en su página web.

LUZ ARCAS

Esta directora artística, creadora escénica y coreógrafa malagueña fundó la compañía de danza contemporánea La Phármaco en 2009. Es Premio El Ojo Crítico de Danza 2015, Premio Mejor Intérprete Femenina de Danza 2015 en Premios Lorca, Finalista Mejor Intérprete Femenina de Danza en Premios Max 2017, Premio Injuve 2009 y Málaga Crea 2009.

Entre sus creaciones destacan 'Kaspar Hauser. El huérfano de Europa' (Teatros del Canal, Festival Otoño a Primavera, 2016,); 'Miserere. Cuando la noche llegue se cubrirán con ella' (Teatros del Canal, 2017); 'Una gran emoción política' (2018, Teatro Valle Inclán de Madrid, coproducida por el Centro Dramático Nacional); o 'Los hijos más bellos' (2018, coproducida por el Ballet de Víctor Ullate/ Comunidad de Madrid).

También es autora de obras como 'Dolorosa y La Anunciación' (creada para la Compañía Nacional de El Salvador en 2019 y 2021); y de 'Bekristen/ Cristianos', coproducida por Teatros del Canal, el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y Toná y el Festival de Otoño de Madrid, que fue estrenada en el Teatro de la Abadía en 2020.

Por otro lado, la creadora malagueña explora espacios no teatrales, como en 'Chacona' (2015, Centre Pompidou); 'Embodying what was hidden' (2016, King Juan Carlos Centre, NYU); 'La errancia' (2018, Conde Duque, Garden State); o 'Habitación con mi alma fuera' (2019, Museo Picasso, exposición de Bruce Nauman).

La Phármaco, compañía teatral de Luz Arcas, lleva a cabo otro tipo de proyectos artísticos y pedagógicos, como 'Mundo y Lenguaje' (2016, Malabo, Guinea Ecuatorial) y 'Tú que tienes la luz', en la National School of Drama de Nueva Delhi (2016). Su repertorio ha girado por diferentes países y ha acompañado proyectos docentes en Europa, África, América o Asia.

LE PARODY

Sole Parody, conocida como Le Parody, es una artista de Málaga afincada en Madrid. Desde que comenzó en la música ha experimentado con las intersecciones entre máquina y voz, combinando su pasión por la electrónica y la expresión folclórica. En noviembre de 2012 autoeditó su primer álbum, 'CÁSALA' (sound track).

En 2015 estrenó 'Hondo' (Warner/Ponk Music), un trabajo hecho a partir de 'samples' de músicas populares desde India hasta el sur de España. En 2019 llegó 'Porvenir', que ahonda en el 'beat' de baile.

Le Parody ha girado dentro y fuera de España, llevando su música a Filipinas, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Nueva York, Miami, Londres o Berlín, en diversos formatos. Además de su trabajo como compositora e intérprete, también lleva a cabo talleres y proyectos dirigidos a niños y adolescentes.