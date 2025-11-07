El Museo Carmen Thyssen Málaga suma a Metro de Málaga a su programa de empresas amigas

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro de Málaga se ha incorporado como empresa amiga del Museo Carmen Thyssen Málaga. Con la adhesión de esta compañía que gestiona el metropolitano de la ciudad, son ya 55 las empresas y entidades profesionales vinculadas que colaboran con la dinamización de este motor del tejido cultural y turístico de Málaga.

Se trata de entidades procedentes de diversos sectores como la consultoría, turismo, servicios, construcción, banca, alimentación, comunicación, seguros o transporte, entre otros, las que han formado esta potente red de empresas comprometidas con la programación cultural y la difusión de los diversos contenidos del museo.

Fernando Lozano, director general de Metro de Málaga, ha valorado esta iniciativa como "una oportunidad para generar sinergias entre el transporte público y el ámbito cultural de la ciudad". En este sentido, ha subrayado que "nos sentimos especialmente ilusionados por colaborar con el Museo Carmen Thyssen Málaga, un referente que impulsa el desarrollo cultural, económico y social de la provincia".

En palabras de Javier Ferrer, gerente del Museo, "la incorporación de Metro de Málaga nos ilusiona especialmente, es todo un hito y una oportunidad que eleva el nivel de las empresas vinculadas y nos conecta con el grupo de personas que forman su plantilla y grupos de interés y que nos puede conectar con los millones de malagueños usuarios del metro".

"Agradezco a su equipo y, en especial, a su director la sensibilidad de Metro de Málaga con nuestro Museo como elemento de transformación de nuestra ciudad, de seguro motivará a otras empresas a servir su ejemplo", ha concluido Ferrer.

La incorporación de Metro de Málaga a este programa refuerza la presencia de actores clave de la movilidad urbana en el ecosistema cultural de Málaga. El suburbano comenzó su actividad en julio de 2014, con la puesta en servicio del tramo entre Palacio de los Deportes y El Perchel, hasta Andalucía Tech.

En la actualidad, tras la apertura de las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas en marzo de 2023, cuenta con una red de 19 estaciones a lo largo de 13,6 kilómetros, con una demanda anual cercana a los 18 millones de usuarios.

En el programa de Amigos del Museo del Museo Carmen Thyssen Málaga participan tanto particulares como empresas e instituciones del ámbito nacional y también de carácter internacional que cuentan con presencia en España.

Con su implicación, más de medio centenar de entidades, entre las que se encuentra ahora Metro de Málaga, ayudan a la consolidación del Museo como dinamizador del modelo de ciudad cultural y de museos, y ayuda al acceso de la sociedad al arte de los siglos XIX y XX.

En la actualidad, el museo completa la red de empresa con un buen número de ciudadanos que lo siguen, pues son más de 500 las personas que participan como amigos del museo y que disfrutan de numerosas ventajas como viajes y propuestas culturales, descuentos y acceso libre y gratuito al museo cada vez que lo deseen.