Museo Casa Natal Picasso publica por primera vez en español obra clave de Max Jacob ilustrada por el pintor malagueño

El Museo Casa Natal Picasso publica por primera vez en español una obra clave de Max Jacob ilustrada por el pintor malagueño - MUSEO CASA NATAL PICASSO

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Natal Picasso acaba de editar la primera traducción al español de una de las obras fundamentales del poeta francés Max Jacob, 'Chronique des temps héroïques'. Publicada en París por Louis Broder en 1956, la edición contó con grabados originales realizados expresamente por Pablo Picasso.

Uno de los ejemplares de esta publicación, que tuvo una tirada limitada con motivo del 75 cumpleaños del artista malagueño, se encuentra en los fondos del Museo Casa Natal Picasso gracias a la donación que Christine Ruiz-Picasso realizó a la institución en 1992, junto a otros nueve títulos de gran valor bibliográfico, han indicado en un comunicado.

La presentación de 'Crónica de los tiempos heroicos' en edición y, por primera vez, traducción al español a cargo del poeta Álvaro Galán Castro, será este viernes, 19 de junio, a las 19,00 horas en el salón de actos del museo.

El volumen constituye el número 11 de la colección 'Textos recuperables', iniciada en 2013 por su director, Rafael Inglada. En sus páginas, Max Jacob rememora los inicios del cubismo y la vida bohemia parisina en torno a Picasso y a otras figuras que formaron parte de su círculo más cercano.

En la introducción, el propio Álvaro Galán contextualiza la creación de este libro, escrito por uno de los amigos más íntimos de Picasso a quien conoció en París en 1901 y que vivió de cerca gran parte de su trayectoria vital y artística.

Max Jacob, considerado como uno de los escritores fundamentales de la literatura francesa del pasado siglo, recuperó, con su peculiar estilo, el valor de una amistad, que dio lugar a una obra literaria de gran valor testimonial y poético.