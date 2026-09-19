El Museo Interactivo de la Música lanza nuevos talleres familiares los domingos

Cartel del taller 'Olimpiadas Super Rítmicas' del Museo Interactivo de la Música de Málaga - MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) ha anunciado que lanza su nueva programación de Talleres Familiares de los domingos. A partir de ahora, los domingos a las 12,00 horas, el aula didáctica del recinto se convertirá en un laboratorio creativo donde familias, niños y melómanos de todas las edades podrán experimentar, aprender y crear música con sus propias manos.

Así lo han destacado desde la entidad en una nota, en la que han indicado que "fiel" al lema 'Se ruega tocar', esta iniciativa busca romper con la visión tradicional del museo contemplativo para convertir a los visitantes en los verdaderos protagonistas de la experiencia musical.

El museo ha explicado en un comunicado que los talleres contarán con una temática itinerante y cambiarán cada semana, garantizando que cada actividad sea única, participativa y sorprendente.

La propuesta didáctica del Mimma abordará un amplio espectro de disciplinas para despertar la curiosidad y el talento creativo de pequeños y mayores. El público podrá explorar desde la riqueza de las músicas y ritmos del mundo con sus instrumentos étnicos, hasta la magia del arte del foley y la creación de efectos de sonido de cine con objetos cotidianos.

Además, la programación dará un lugar especial al compás y la percusión del flamenco para sentir de cerca la raíz andaluza, al tiempo que integrará las nuevas tecnologías y la producción musical con sintetizadores y herramientas digitales adaptadas a todas las edades.

Con el objetivo de acercar la cultura interactiva a los malagueños y turistas, y posicionarse como el plan dominical de referencia en la ciudad, la actividad contará con una tarifa accesible de seis euros por persona.

Según han señalado, el atractivo de esta propuesta es que la entrada del taller incluye de forma gratuita el acceso libre a toda la exposición permanente del museo. Así, las familias podrán completar la jornada explorando las salas interactivas, para disfrutar de una mañana cultural completa en el centro de Málaga.

La cita tendrá lugar todos los domingos a las 12,00 horas en el aula didáctica del Mimma, y las inscripciones y entradas para este programa de público familiar se compran en la recepción del museo o a través de su página web.