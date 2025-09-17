Museo de Nerja estrena la exposición temporal 'La habitación del agua' del artista Aurelio Díaz 'Buly'

Cartel de la exposición temporal 'La habitación del agua' del artista Aurelio Díaz 'Buly' en el Museo de Nerja. - MUSEO DE NERJA

NERJA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El artista internacional Aurelio Díaz, conocido como 'Buly', trae al Museo de Nerja (Málaga) la exposición 'La habitación del agua' en la Sala Ana María Márquez del edificio. Se trata de la cuarta muestra temporal del año en este espacio y podrá visitarse desde este jueves cuando se inaugure hasta el domingo 16 de noviembre.

La muestra, que es gratuita, ofrece al público 28 obras de 'Buly', muchas de ellas en gran formato, con hasta dos metros de ancho, han informado desde el museo en una nota.

Los cuadros pertenecen a cuatro series diferentes de este artista, como son 'La habitación del agua', con temática marina; 'La noche de las tribadas', donde se destaca la figura femenina; 'Interiores', que muestra bodegones; y 'Parábola', donde el protagonista es el libro, junto a figuras humanas.

Todas estas series tienen en común "la reconocible identidad visual de un artista que ha sabido evolucionar con los debates estéticos de su tiempo y, a la vez, mantenerse fiel a sí mismo", han indicado desde la pinacoteca nerjeña.

De la mirada cinematográfica a un estilo propio, el artista prima la narración visual en todas sus obras, su interés principal es el de contar historias, una constante en su trayectoria. Además, su imaginario visual está influido por el cine, con un encuadre y un ángulo "inusuales en la pintura figurativa tradicional".

Su paso por la Chelsea School of Art en Londres (1975-1976) "le ofrece un espacio de libertad en el que comienza a integrar en sus obras tanto la tradición como la vanguardia, el respecto a la técnica y la voluntad de subvertirla, una dualidad que va a mantener en sus creaciones como marca de identidad".

Desde 1977 se instala en Macharaviaya (Málaga), "buscando la luz y la cercanía al Mediterráneo" y su distanciamiento con los circuitos artísticos convencionales le permite mantener "esa voz tan propia, libre de presiones comerciales y de modas dominantes", han apuntado en la nota.