El Museo Picasso Málaga abre todos los días durante el puente de la hispanidad

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Durante este próximo fin de semana y puente de la hispanidad, el Museo Picasso Málaga (MPM) abre sus puertas todos los días y espera recibir a malagueños y visitantes de la ciudad. Así, la pinacoteca permanecerá abierta todos los días de forma ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas por la tarde, con cierre de taquilla treinta minutos antes.

Como es habitual, este próximo domingo el museo volverá a ofrecer entrada libre a sus visitantes durante las dos últimas horas de apertura (de 17 a 19 horas, con acceso hasta las 18.30 horas).

Las personas que acudan al museo podrán visitar las salas del Palacio de Buenavista que albergan 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'. Gracias a una colaboración entre el Museo y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), las obras expuestas en las galerías muestran cerca de 150 obras que desvelan la personalidad de Pablo Picasso y su extraordinaria capacidad para crear las estructuras innovadoras que lo convirtieron en uno de los artistas más influyentes de los tiempos modernos.

Este puente será también la última oportunidad para visitar la exposición 'Óscar Domínguez', que hasta el lunes 13 de octubre inclusive presenta la obra de este pintor tinerfeño quien junto a Joan Miró, Salvador Dalí, Remedios Varo y Esteban Francés forma parte de la constelación de nombres que la pintura española aportó al movimiento surrealista internacional.

Esta retrospectiva, que muestra más de un centenar de obras, está organizada con la colaboración de la Colección Óscar Domínguez TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro dependiente del Cabildo Insular de Tenerife.

La oferta expositiva se completa con la exposición 'Farah Atassi. Genius Loci', con una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista belga Farah Atassi, una de las figuras más prometedoras del arte contemporáneo europeo.

Con una obra profundamente influenciada por las formas geométricas y el juego con el espacio, Atassi dialoga con grandes maestros del arte moderno, como Pablo Picasso, yendo más allá de la reinterpretación de la tradición cubista y llegando a explorar las posibilidades expresivas del espacio en la pintura.