El Museo Picasso Málaga acoge la segunda jornada del seminario internacional dedicado al surrealismo

Cartel anunciador del encuentro, cuya entrada es libre para el público asistente hasta completar aforo.

Este miércoles, 8 de octubre, con la presencia de Estrella de Diego y Didier Ottinger

El seminario internacional 'El surrealismo y su doble', organizado por el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga (MPM) con motivo del centenario del primer Manifiesto Surrealista, continúa este miércoles 8 de octubre con la segunda de sus cinco jornadas. Bajo el título "101 años de surrealismos", la sesión contará con la intervención de dos ponentes de referencia internacional: Didier Ottinger y Estrella de Diego.

Así, Didier Ottinger, director adjunto del Centre Pompidou de París y comisario de grandes exposiciones de arte moderno y contemporáneo, impartirá la conferencia 'Del automatismo a las "madres": la genética del surrealismo'. Su intervención abordará la dimensión científica del método surrealista, así como la relación entre poesía, biología y creación plástica en artistas como Max Ernst o Yves Tanguy.

Por su parte, Estrella de Diego, ensayista, académica y una de las más reconocidas especialistas en arte contemporáneo en España, presentará 'Surrealismos para tiempos decoloniales', una propuesta de revisión crítica de los relatos canónicos del movimiento que invita a repensar sus centros y periferias, y a abrir el debate hacia otros contextos y protagonistas.

Este seminario, que se celebra todos los miércoles de octubre tanto de manera presencial como online en el canal del MPM en YouTube, se enmarca en la nueva línea de investigación del Museo Picasso Málaga centrada en el surrealismo.

Dirigido por el catedrático Eugenio Carmona y el director artístico del Museo, Miguel López-Remiro, cuenta con la participación de destacados especialistas internacionales como Neil Cox, Emmanuel Guigon o Michael FitzGerald, y con el patrocinio de la Fundación Unicaja. La entrada es libre hasta completar aforo.