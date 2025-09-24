El Museo Picasso Málaga ofrece entrada libre este sábado durante el Día Mundial del Turismo

Archivo - Imágenes de la exposición 'Farah Atassi. Genius Loci' en el Museo Picasso Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga se une un año más al Día Mundial del Turismo que se celebra este sábado, 27 de septiembre, con una jornada de puertas abiertas en la que se puede visitar tanto la colección 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', como las exposiciones 'Farah Atassi. Genius loci' y 'Óscar Domínguez', que se clausura en dos semanas.

Un año más, el Museo Picasso Málaga se une a esta celebración con entrada libre para todos los visitantes durante toda la jornada, en horario de 10.00 a 19.00 horas --acceso hasta las 18.30 horas--, han informado desde la pinacoteca en una nota.

Así, los asistentes tendrán entrada libre a las salas del Palacio de Buenavista que albergan 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'. Al respecto, han indicado que gracias a "una estrecha colaboración" entre el museo y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), se muestran cerca de 150 obras que desvelan la personalidad de Picasso y su capacidad para crear las estructuras innovadoras.

La jornada se presenta también como una de las últimas oportunidades para visitar la exposición 'Óscar Domínguez', que hasta el 13 de octubre presenta la obra de este pintor tinerfeño quien junto a Joan Miró, Salvador Dalí, Remedios Varo y Esteban Francés forma parte de la constelación de nombres que la pintura española aportó al movimiento surrealista internacional.

Esta retrospectiva, que muestra más de un centenar de obras, está organizada con la colaboración de la Colección Óscar Domínguez TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro dependiente del Cabildo Insular de Tenerife.

La oferta expositiva se completa con la exposición 'Farah Atassi. Genius Loci', con una veintena de obras realizadas entre 2015 y 2025 por la artista belga Farah Atassi, una de las figuras más prometedoras del arte contemporáneo europeo.

Según han explicado, con una obra profundamente influenciada por las formas geométricas y el juego con el espacio, Atassi dialoga con grandes maestros del arte moderno, como Pablo Picasso, yendo más allá de la reinterpretación de la tradición cubista y llegando a explorar las posibilidades expresivas del espacio en la pintura.