Museo Picasso MálaGA organiza talleres de punto y bordado inspirados en la muestra 'Joana Vasconcelos. Transfiguración'

Archivo - Imagen de archivo de unas madejas de lana. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha propuesto dos talleres para adultos vinculados a la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', centrados en técnicas artesanales que ocupan un lugar destacado en la obra de la artista portuguesa. Serán en septiembre.

Según han informado desde el museo, el jueves 17 y viernes 18 de septiembre tendrá lugar 'Punto por punto', un taller de punto impartido por María Hoyos (Knitidea), dirigido especialmente a personas principiantes interesadas en iniciarse en esta técnica.

Además, el jueves 24 y viernes 25 de septiembre se celebrará 'Puntadas con hilo', un taller de bordado contemporáneo a cargo de Loly Ghirardi (Srta. Lylo), en el que los participantes crearán una pieza inspirada en la iconografía tradicional portuguesa presente en la exposición.

Ambas actividades serán presenciales, se desarrollarán de 17,00 a 20,00 horas, tendrán un precio de 40 euros por persona y taller e incluyen visita a la exposición y materiales. Las inscripciones pueden realizarse en www.museopicassomalaga.org .

El MPM ha destacado en una nota que uno de los aspectos más reconocibles de la obra de Joana Vasconcelos es la incorporación de técnicas artesanales tradicionalmente vinculadas al ámbito doméstico, como el crochet, el bordado o el tejido.

Según han manifestado, a través de estos lenguajes, la artista portuguesa "transforma objetos cotidianos en esculturas e instalaciones de gran escala, estableciendo un diálogo entre tradición y contemporaneidad".

Con motivo de la exposición temporal 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', abierta al público en el Museo Picasso Málaga hasta finales de septiembre, el MPM organiza dos talleres para adultos que profundizan en algunas de estas prácticas textiles.

El primero de ellos, 'Punto por punto', que se celebrará los días 17 y 18 de septiembre, estará impartido por la diseñadora y profesora de punto y crochet María Hoyos, conocida en redes sociales como Knitidea. Dirigido a personas principiantes, propone una aproximación al punto como técnica creativa, tomando como referencia los trabajos textiles presentes en la exposición.

María Hoyos desarrolla desde hace años una intensa labor divulgativa a través de talleres presenciales y plataformas digitales, donde comparte diseños, patrones y recursos para aprender a tejer de manera accesible.

La segunda propuesta, 'Puntadas con hilo', que tendrá lugar el 24 y 25 del mismo mes, estará dirigida por la bordadora y diseñadora gráfica Loly Ghirardi (Srta. Lylo). Partiendo de elementos característicos del universo visual de Vasconcelos, los participantes trasladarán al bordado conceptos e imágenes inspirados en la artesanía portuguesa.

Durante el taller se trabajará sobre un tamiz de madera, transformado en soporte artístico mediante hilo y aguja, incorporando referencias al Coração de Viana y a los motivos florales de los Lenços dos Namorados. No es necesaria experiencia previa para participar.

Loly Ghirardi, conocida como Srta. Lylo, es bordadora y diseñadora gráfica argentina afincada en Barcelona desde hace más de dos décadas. Actualmente imparte cursos y talleres presenciales en España y a través de plataformas digitales, donde comparte su experiencia y explora las posibilidades creativas del bordado contemporáneo.

Ambos talleres, de seis horas cada uno, se desarrollarán de manera presencial en el Museo Picasso Málaga, con un precio de 40 euros por persona y taller, incluyendo la visita a la exposición y todos los materiales necesarios para la actividad. Las plazas son limitadas y las inscripciones podrán realizarse a través de www.museopicassomalaga.org .