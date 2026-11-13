El Museo Picasso Málaga propone un viaje al universo literario nórdico en una sesión de cuentacuentos

Niños disfrutando de un cuentacuentos en el MPM - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga propone al público este sábado, 14 de noviembre, a las 12,00 horas, a participar en una sesión de narración de cuentos, leyendas y personajes de la tradición literaria del norte de Europa. A través de la narración oral y de la escucha activa de una selección de títulos de Nórdica Libros, los participantes podrán acercarse a la riqueza de la literatura y el folclore del norte de Europa, así como al particular universo visual que caracteriza las cuidadas ediciones ilustradas de esta editorial, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

La propuesta ofrece un recorrido por mundos imaginarios, personajes sorprendentes y relatos llenos de sensibilidad, humor y fantasía, en los que las palabras y las ilustraciones se unen para despertar la curiosidad y alimentar la imaginación de pequeños y mayores. Una invitación a escuchar, mirar, descubrir y disfrutar de los libros desde una experiencia compartida.

Será la primera actividad cultural dirigida a público familiar asociada a 'Munch-Picasso', una exposición que explora los vínculos y afinidades entre dos de los artistas más influyentes de la modernidad, Edvard Munch y Pablo Picasso. El cuentacuentos propone una aproximación diferente al contexto cultural nórdico, estableciendo puentes entre la literatura, la ilustración y las artes visuales.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en las instalaciones del museo. La participación es gratuita con la adquisición de la entrada al museo --los niños hasta 17 años tienen entrada gratuita--. No es necesaria la inscripción previa.

La exposición 'Munch-Picasso' cuenta con la colaboración especial del Munchmuseet y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), y con el patrocinio de Fundación Unicaja.