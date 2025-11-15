El Museo Picasso Málaga recibe al quinteto OFM en el XIX Ciclo de Música de Cámara

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga (MPM) se prepara para recibir un nuevo recital de la decimonovena edición del Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM).

La cita será el martes, 18 de noviembre, a las 19.00 horas, y estará protagonizado por el Quinteto OFM, formado por José Manuel Padilla (piano), Pedro Cusac (oboe), Vicente Navasquillo (clarinete), Ana Blanco (trompa) y Albert Reig (fagot).

El programa propone un diálogo entre dos obras maestras del repertorio clásico. En la primera parte, sonará el Quinteto para piano y vientos, KV 452 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), escrito para piano, oboe, clarinete, trompa y fagot. Compuesto en 1784, este quinteto fue descrito por el propio compositor unos días después de su estreno en el Teatro Nacional Real e Imperial de la Corte de Viena como "la mejor obra que he escrito en mi vida".

En él, el piano se entrelaza con los instrumentos de viento en una conversación elegante y equilibrada, que refleja la madurez creativa del genio salzburgués, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

La segunda parte se centrará en el Quinteto para piano y vientos, op. 16, compuesto en 1796 por Ludwig van Beethoven (1770-1827). A pesar de estar inspirado precisamente en el quinteto de Mozart de este recital, la presente obra conserva la estructura clásica y anticipa algunos rasgos del estilo más personal de Beethoven.

Fue estrenado el 6 de abril de 1797 en Viena por el Cuarteto Schuppanzigh, con el compositor al piano. Este concierto es el tercero de la nueva temporada de Música de Cámara, que propone una nueva invitación al público melómano al disfrute y al enriquecimiento personal.

A lo largo de los diez conciertos que lo compone, se vuelve a abrir ante un periplo musical que, centrándose en la riqueza de la tradición Centroeuropea, vuelve a recorrer los entresijos del jazz junto a varias miradas a la contemporaneidad, sin dejar atrás tanto a autores españoles como locales.

Todos los espectáculos se iniciarán a las 19.00 horas en el auditorio Christine Ruiz-Picasso y las entradas, con una tarifa única de 12 euros, pueden ya adquirirse en las taquillas del Museo y en la web www.museopicassomalaga.org.