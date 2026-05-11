El Museo Picasso Málaga se vuelve a sumar a la Noche en Blanco con entrada libre

Imagen de archivo del MPM durante la Noche en Blanco de Málaga - MPM

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga se suma un año más a los espacios, instituciones y colectivos que participan en La Noche en Blanco Málaga, que alcanza en 2026 su decimoséptima edición. Un acontecimiento cultural de referencia que invita a vivir la ciudad desde la cultura, y que en esta ocasión propone la música como hilo conductor.

Así, bajo el lema 'Málaga, el futuro se escribe con música', se extiende una invitación para celebrar la creatividad y la emoción que une al público a través de un lenguaje universal: la música, que se entiende como un impulso que proyecta el alma de la ciudad de Málaga hacia el futuro.

Con motivo de esta cita, el Museo Picasso Málaga abrirá sus puertas de manera gratuita el sábado, 16 de mayo desde las 20,00 horas y hasta la medianoche, permitiéndose el acceso del público hasta las 23,20 horas, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

Así, durante esta franja horaria, los visitantes podrán recorrer la colección permanente Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra, una presentación que reúne 144 obras y ofrece una lectura global de la trayectoria del artista, destacando su extraordinaria capacidad para reinventar los lenguajes artísticos a lo largo de su vida.

Será también una ocasión especial para contemplar el interior del Palacio de Buenavista iluminado y para disfrutar de otros espacios destacados del Museo, como 'Picasso y el grabado', dedicado a la obra gráfica del artista y al histórico tórculo Crommelynck, o 'Línea de vida", la cronología situada en el patio interior que recorre los hitos fundamentales de su biografía y producción artística.

La Librería MPM, con una cuidada selección de publicaciones del Museo y libros de arte para público adulto e infantil, permanecerá igualmente abierta durante la velada.

La participación del Museo Picasso Málaga en La Noche en Blanco refuerza su compromiso con la ciudad y con una programación cultural abierta, accesible y conectada con el público. En una edición marcada por la música como elemento de unión y proyección colectiva, el Museo invita a redescubrir la obra de Picasso en un contexto nocturno y festivo, formando parte activa de una de las grandes celebraciones culturales del calendario malagueño.