Museo Revello de Toro de Málaga acoge Concierto de Otoño con Claudia Fernández al violín y María Martínez al violonchelo

Archivo - Museo Revello de Toro en Málaga capital. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Revello de Toro acoge el jueves, 5 de noviembre, el cuarto Concierto de Otoño. El espacio expositivo organiza la cita musical en colaboración con la Fundación Musical de Málaga. Claudia Fernández Heredia al violín y María Martínez Carrión al violonchelo serán las encargadas de interpretar el programa, que está dividido en dos partes.

Según ha concretado el Consistorio malacitano en una nota, la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. En la primera parte, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio formado por música clásica: 'Aria de la Suite' orquestal n.º3 de Bach; 'Rondeau de Abdelazer' de Purcell; 'Invierno' de 'Las cuatro estaciones de Vivaldi'; 'O mio babbino caro' de Puccini; Vals de 'La bella durmiente' de Chaikovski; 'El lago de los cisnes'; Chaikovski; 'Adagio en sol menor de Giazotto' --tradicionalmente atribuido a Albinoni--; y el 'Bolero' de Ravel.

Tras el descanso, el concierto se reanudará con piezas de música moderna, bandas sonoras y populares, como son 'Moon River' de la banda sonora de 'Breakfast at Tiffany's' de H. Mancini y J. Mercer; 'Strangers in the Night' de Kaempfer; 'Yesterday' de Lennon y McCartney; 'Bésame mucho' de Velázquez; 'Slipping Through My Fingers' de Andersson y Ulvaeus; 'Por una cabeza' de Gardel y Le Pera; 'Cinema Paradiso' de Morricone; 'My Way' de François y Revaux y la letra inglesa de Anka; y 'Viva la Vida' de Coldplay.