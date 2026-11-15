El Music Weekend Málaga clausura la 13 edición del Moments Festival, que prevé cerrar con unos 30.000 asistentes

Moments Festival - MOMENTS FESTIVAL

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moments Festival clausura su última gran semana después de firmar la edición "más ambiciosa" de sus 13 años de historia, que prevé cerrar con cifras de asistencia cercanas a las 30.000 personas. Del 3 de octubre al 15 de noviembre se han programado 150 actividades en las que han participado más de 200 artistas en 40 espacios, confirmando la dimensión alcanzada por un proyecto nacido en Málaga y construido desde una forma propia de entender la cultura contemporánea.

Málaga ha concentrado alrededor de 100 actividades en más de 20 espacios, mientras que la sexta edición madrileña desplegó 50 actividades durante diez días en una veintena de espacios. Y, por primera vez, Moments ha creado en Málaga tres festivales dentro del propio festival: Design & Film Weekend, Photo Weekend y Music Weekend, tres universos con identidad propia dentro de una misma celebración.

Las cifras hablan también de la diversidad del proyecto, ya que ha contado con cerca de 30 exposiciones, más de 20 talleres, alrededor de 40 encuentros, conferencias y mesas redondas y unos 40 conciertos, directos y performances, además de cine, fotografía, diseño, cultura skate, flamenco, publicaciones, mercados, acciones participativas, gastronomía y vino natural, han señalado desde la organización. Unas 15.000 personas se estima que visiten las exposiciones celebradas en Málaga, algunas abiertas hasta final de enero, y Madrid.

No obstante, la dimensión de Moments no se explica únicamente sumando números, han indicado. La XIII edición confirma la consolidación de una idea nacida en Málaga hace 13 años: Crear un festival contemporáneo desde el territorio, 100% malagueño, que nace con un lenguaje propio e independiente, sin reproducir franquicias ni importar modelos de otras ciudades.

Moments ha construido durante estos años "una gran red donde conviven museos y grandes instituciones culturales con galerías, escuelas de arte, salas de conciertos, librerías, bares, estudios y espacios independientes". "Una forma de entender la cultura donde lo underground, lo popular, la vanguardia, la tradición, el diseño, la fotografía, el cine, la música y el pensamiento forman parte de un mismo ecosistema", han destacado.

El XIII Moments Festival cuenta una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar Sin Prisa de momentos irrepetibles. Y, además, con el patrocinio oficial de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta.

EL MUSIC WEEKEND INUNDA MÁLAGA DE NUEVAS MÚSICAS

Así, del 12 al 14 de noviembre se ha celebrado el Music Weekend, el tercero de los grandes festivales creados este año dentro del propio Moments después de Design & Film Weekend y Photo Weekend.

Tres jornadas que han convertido la ciudad en un enorme circuito dedicado a la música experimental, la electrónica contemporánea, la poesía, la performance, la cultura visual y las nuevas escenas independientes y que se ha desplegado simultáneamente por el Museo Picasso Málaga, Centre Pompidou Málaga, Mucac La Coracha, Antiguo Liceo de Málaga, Drunk-O-Rama y Sala Core.

El jueves, 12 de noviembre, abrió la programación Caradusanto y su taller de iniciación al sintetizador modular en Mucac La Coracha. En Drunk-O-Rama se celebraron las Listening Sessions con Kike Orina, Miguel de Alone Records y Jorge de Goetia y en el Antiguo Liceo de Málaga, una nueva edición de Electroversos 2026, con Victoria O. Téllez & Víctor Cri du Chat y La Patri & Miguel Seguí.

Por otro lado, este pasado 13 de noviembre el auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga recibió a Geologist, proyecto de Brian Weitz, miembro fundador de Animal Collective, acompañado por Ilaria Degradi.

Y este pasado sábado, 14 de noviembre, Music Weekend se ha extendido prácticamente durante todo el día por Málaga. Structweird + Caradusanto en MUCAC La Coracha; Music Komité + Cravat, en Centre Pompidou Málaga; y Waldo Faldo + Los Pólipos celebrando los veinte años de Drunk-O-Rama en Sala Core.

El gran cierre ha llegado de nuevo al auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga con Avant Sounds, una cita excepcional donde la música electrónica, la performance, la palabra y la imagen en directo convergen en una misma experiencia escénica. El cartel ha reunido a Nikka, LaCruz y Kermit, cuarteto malagueño de jazz/post-rock.

UNA EDICIÓN DE ESTRENOS

Málaga abrió el festival con Jason Lee, que presentó por primera vez en España su trabajo fotográfico a través de un Photo Walk y un encuentro en el Museo de Málaga. Pocos días después, Patrick Sansone, fotógrafo y guitarrista de Wilco, eligió MEET para realizar el estreno mundial de Noticings, su nuevo proyecto fotográfico, comisariado por Juanjo M. Fuentes.

El nuevo Design & Film Weekend reunió posteriormente a Ausias Pérez/ TOT Studio, Dano, Realmente Bravo, Chema García Ibarra, Leonor Díaz, Regina de Jiménez, Iker Muro, Unbuentipo y María Ramírez, entre otros nombres, alrededor del diseño, el cine, la tipografía, el videoclip y los procesos creativos.

El cine tuvo un papel central con The Last Critic, Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt, el universo cinematográfico de Chema García Ibarra y el encuentro dedicado al videoclip español en el Centre Pompidou Málaga con Luis Ángeles, NYSU y Nono Ayuso.

Una semana después, Photo Weekend convirtió MEET en un gran punto de encuentro de la fotografía contemporánea. Miguel Trillo, Premio Moments 2026, encabezó una programación con Txema Salvans, Sofía Moro, Nikita Teryoshin, Pablo Tosco, Alexander Gross, Santi Donaire, Rocío Madrid, Edu Rosa, Clara Asanza, Marina Reina y Noelia García Bandera, además de talleres, presentaciones editoriales, revisiones de portfolios, Print Club, Phot'o'Rama e Intersecciones Portfolio Review. Alrededor de estos grandes bloques, Moments ha continuado expandiéndose por la ciudad con diversos proyectos.