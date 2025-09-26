Los músicos 'Polarnova', 'Guarino' y 'Jassy Ojeda', galardonados en los premios de 'MálagaCrea' 2025

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Polarnova', 'Guarino' y 'Jassy Ojeda' han recibido galardones de la categoría de la Muestra Joven de Músicas Actuales de la edición de 2025 de los Premios 'MálagaCrea' de la ciudad de Málaga.

La entrega de estos premios fue en el auditorio municipal Eduardo Ocón, se desarrolló durante la noche del pasado jueves y en ella participó la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Mercedes Martín, según ha informado en un comunicado.

El primero de estos galardones, dotado con 2.200 euros, ha sido para 'Polarnova'. 'Guarino' se ha alzado con el segundo premio, que incluye 1.400 euros, mientras que 'Jassy Ojeda' ha obtenido el tercer premio y ha recibido con él 900 euros. Además, 'Suerte, Guapa', 'Juan Barrientos' y 'Gentechman' han recibido menciones especiales.

Asimismo, en el marco de estos premios, el Consistorio local ha celebrado conciertos en los días 4, 11, 18 y 25 de este mes de septiembre protagonizados por los 20 finalistas de este certamen, coincidiendo el último con la citada gala de entrega de galardones de 'MálagaCrea'.