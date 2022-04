Myke Towers y Juanes, nueva confirmaciones en Starlite

MÁLAGA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Myke Towers y Juanes son las dos últimas confirmaciones para esta edición del Starlite Catalana Occidente. Así, el primero actuará el jueves 14 de julio y el segundo el sábado 16 de ese mismo mes.

Desde Starlite han indicado que la actuación de Myke Towers tendrá "mucha química y grandes hits". El artista, rapero y compositor ha sido nominado tres veces en los Latin American Awards 2022 y es uno de los artistas más buscados debido a sus grandes éxitos como 'Mi niña' y 'Jeepeta', entre otros.

Asentado como una de las personalidades del género urbano a nivel mundial, "se ha ganado el respeto y reconocimiento gracias a su capacidad para escribir canciones, acompañadas de una voz profunda y un talento en escena que hipnotiza al público".

Además, el pasado año el boricua fue reconocido como uno de los diez artistas latinos con más reproducciones en Spotify, acumulando mas de 2.000 millones de reproducciones. Además, Myke Towers ha colaborado con algunos de los nombres más importantes de la industria como Bad Bunny, Farruko, Luis Fonsi, Nicky Jam o Maluma.

Juanes, por su parte, volverá a poner al público en pie durante su concierto el sábado 16 de julio. El artista colombiano con más nominaciones en la historia de los Latin Grammy vuelve a Marbella para interpretar las nuevas canciones de su décimo y más reciente álbum 'Origen'.

Regresa a sus raíces del rock impulsadas por la guitarra, para así compartir "una brillante colección que reinventa algunas de las canciones más importantes". Además, no faltarán los hits que han hecho cantar a todos sus fans.

El compositor y guitarrista es reconocido por un sonido único que fusiona su profundo amor por el rock con una composición inteligentemente elaborada que goza de múltiples matices con los que expresa su devoción por el folclor tradicional y otros ritmos indígenas de Colombia y América Latina.

Juanes ha explorado recientemente aún más con nuevas versiones de otras canciones icónicas, regalándonos sus propias interpretaciones de éxitos como 'Enter Sandman' y 'Pump it Up', ambas elegidas como los sencillos que encabezaron los lanzamientos de la histórica colección 'The Blacklist' de Metallica, y el 'Modelo Español' de Elvis Costello.

Según han informado desde Starlite, las entradas para estas dos actuaciones estarán a la venta este martes en www.starlitecatalanaoccidente.com