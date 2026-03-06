Nace Trends, la nueva sección de Spanish Screenings Content dedicada a animación, series y música - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trends es la nueva sección de Spanish Screenings Content, el único mercado oficial de venta y promoción del cine español, dedicada a animación, series y música.

Así, entre el 10 y el 12 de marzo de esta iniciativa del Festival de Málaga en el marco de MAFIZ, su área de industria, visibilizará las intersecciones entre cultura, tecnología e innovación en estos tres sectores clave, han señalado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

La actividad central en torno a la animación, será la presentación de diez WIPs propuestos por las asociaciones sectoriales Diboos y MIA - Mujeres en la industria de la animación. Se proyectarán en los cines Rosaleda el 11 y el 12 de marzo, presentados por sus equipos que, posteriormente, tendrán la ocasión de concertar citas presenciales con industria internacional especializada en animación invitada exclusivamente para el evento.

Además, se profundizará en el debate sobre la situación de la animación española y compartir conocimiento y las últimas novedades del sector en dos mesas redondas, Global animation from Spain y la presentación de casos de éxito del programa Ibermedia Next y case studies sobre innovación en la animación a cargo de Pinkman TV, Imagic TV, Rockyn Animation e Illusorium Studios.

Los participantes en los apartados de animación y series, tendrán también la oportunidad de asistir a dos Golden Talk que interpelan directamente a su oficio: El futuro animado a cargo del guionista, productor y director ganador de un Emmy Rodrigo Blaas; y la que impartirá el reconocido guionista argentino Andrés Duprat, colaborador habitual de Mariano Cohn y Gastón Duprat, que serán objeto de una retrospectiva en esta edición del Festival.

En lo que respecta a las series, se han seleccionado en colaboración con el laboratorio de guion de SGAE a diez escritores con un proyecto sin productora que accederán a un completo programa de formación e intercambio de conocimiento.

En la primera jornada se les ofrecerán talleres dedicados a protección y desarrollo estratégico de IP, a cargo del bufete especializado Welaw y Scenic Rights respectivamente; en la segunda recibirán formación sobre escritura y producción de microficción; y en la tercera tendrán ocasión de conocer el oficio de showrunner de la mano de profesionales en activo como Víctor García León de ECAM y Alejandro Bazzano Politoff de SGAE.

El apartado musical de Trends levará a diario a la playa de la Malagueta con conciertos en directo de bandas y solistas con gran proyección en el ámbito nacional con el objetivo de impulsar su internacionalización. La Villa del Mar será el lugar donde los sonidos que marcarán los próximos años se unan al rumor del Mediterráneo.

Trends está impulsado y organizado por el Festival de Málaga y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales.