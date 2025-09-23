Nacho Vegas se suma a Rocío Márquez y Kiko Veneno, entre otros, en el ciclo Terral 2026 del Teatro Cervantes de Málaga

Este jueves salen a la venta las entradas para ver la actuación del asturiano el 24 de junio cuando presentará en Málaga su nuevo disco

MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante Nacho Vegas y su banda se suman a Terral 2026, el ciclo musical del Teatro Cervantes de Málaga, y compartirá por tanto cartel con los ya anunciados Ismael Serrano, Santiago Auserón, el espectáculo Jerez, tierra de flamenco, Chano Domínguez con Antonio Reyes, Rocío Márquez y Kiko Veneno.

El músico asturiano presentará el 24 junio de 2026 en el Teatro Cervantes 'Vidas semipreciosas', su esperado nuevo álbum del que acaba de presentar su primer adelanto, 'Alivio', que verá la luz el próximo mes de enero. Las entradas para apuntarse a la cita con Nacho Vegas salen a la venta a las 11.00 horas de este próximo jueves 25 de septiembre. Las entradas para el resto de los conciertos de Terral, que se celebrará del 6 al 26 de junio del próximo año, estaban ya a la venta.

En su nueva gira, Nacho Vegas llevará al directo por España y América Latina tanto los nuevos temas de 'Vidas semipreciosas' como algunos de los más emblemáticos de distintas etapas de su prolijo cancionero. Le acompañarán sus ya habituales compañeros, con quienes también ha contado para la grabación del nuevo trabajo y con los que ha formado, desde sus primeros conciertos en 2022, una de las bandas más sólidas del panorama de la música independiente española.

Manu Molina será una vez más el encargado de acompañar a Nacho a la batería, al igual que el polifacético guitarrista Joseba Irazoki, quien ya no será el único vasco de la formación, a la que se suma Miren Narbaiza a la guitarra y los coros. También repiten compañeros como Hans Laguna y Ferran Resines, coproductores de de Nacho desde que cambió su formación de directo tras la gira de 'Violética'. Tras la mesa de sonido estará Cristian Pallejà, otro de los responsables del sonido del álbum.

Nacho Vegas ya ha comenzado a dar las primeras pistas de lo que encontraremos en este nuevo disco con 'Alivio', un tema en el que conocemos varias facetas del cantautor: la búsqueda de la belleza del mundo y, a su vez, el refugio que a veces se encuentra en otros paraísos. En enero se podrá escuchar el resultado completo, del que aún adelantará otras pistas en los próximos meses.

EL CARTEL DE TERRAL 2026

Ismael Serrano, Santiago Auserón, el espectáculo Jerez, tierra de flamenco, Chano Domínguez con Antonio Reyes, Nacho Vegas, Rocío Márquez y Kiko Veneno encenderán los amplificadores del Teatro Cervantes de Málaga el próximo mes de junio.

El festival de verano Terral, uno de los ejes de la oferta sonora del primer teatro de la Costa del Sol, se concentra en la edición de 2026 en parte de la mejor música compuesta en nuestro país, con incursiones en la canción de autor, en el rock de factura independiente y en el flamenco más abierto.

Ismael Serrano abre Terral el sábado 6 junio de 2026 con Guitarra y voz, un concierto en formato acústico y lleno de poesía en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar un repaso de sus últimos temas y de sus éxitos de siempre.

En su nuevo proyecto, La Academia Nocturna, Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras acompañado por un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público. El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en La Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante. Será el domingo 21 de junio.

La tercera apuesta de Terral 26 es el estreno del espectáculo Jerez, tierra de flamenco. Tía Juana 'la del Pipa', Enrique 'el Zambo', Jesús Méndez, Tomás Rubichi, Rafael 'el Zambo' y Pedro Montoya 'Chanquita' al cante; Curro Carrasco Soto y Pepe del Morao al toque; Fernando Jiménez al baile, y Cantarote y Manuel Salado a las palmas componen el elenco de este espectáculo, un viaje a través de la emoción que transporta al escenario del teatro municipal malagueño el espíritu y el arte de Jerez, tierra de flamenco por antonomasia. La cita es el lunes 22 de junio.

La mirada a la música flamenca facturada en Cádiz continuará el día siguiente con la alianza entre el pianista gaditano Chano Domínguez con el cantaor de Chiclana de la Frontera Antonio Reyes. El encuentro de Chano y Antonio es el de dos grandes referentes del arte jondo. Nace del diálogo profundo entre la tradición y la contemporaneidad, entre la raíz profunda de la provincia de Cádiz y la libertad expresiva del jazz.

Tras la presentación de 'Vidas semipreciosas' de Nacho Vegas el miércoles 24 de junio, el flamenco más avanzado recupera el protagonismo en Terral con el regreso de Rocío Márquez a Málaga (jueves 25 junio). La cantaora onubense estará acompañada en 'Himno vertical' por el guitarrista Pedro Rojas Ogáyar, también compositor junto a ella de un espectáculo que está conducido por las letras de la propia Márquez con la colaboración de Carmen Camacho y armado por la dramaturgia y dirección de escena de Fran Torres.

La clausura de Terral 26 le corresponde a Kiko Veneno. El maestro de las canciones que nos ha hecho bailar, pensar y sentir, volverá a la carretera en 2026. Disco nuevo, gira nueva. Nuevo proyecto y nuevas sorpresas que podrán verse en el Teatro Cervantes el viernes 26 de junio.