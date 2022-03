Navarro asegura que la Junta "seguirá luchando" para que la sede de Unicaja no salga de Málaga

"Es muy triste que quien podía haber salido por la puerta grande del mundo financiero se vaya a tener que ir por la puerta de atrás", dice

RONDA (MÁLAGA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que la Junta de Andalucía "seguirá luchando" para que la sede social de Unicaja no salga de Málaga, al tiempo que ha lamentado el "episodio de desmantelamiento de esta entidad" en la provincia malagueña con el cierre de oficinas en varios de sus municipios, especialmente en la comarca de Ronda.

Precisamente, en la Ciudad del Tajo, Navarro ha aludido a que muchos alcaldes y alcaldesas de diferente signo político se han puesto "en pie de guerra" por dichos cierres y ha recordado que la provincia de Málaga, y más concretamente la comarca de Ronda, "le ha dado mucho a una entidad financiera como Unicaja, la quinta de España, y que gracias a territorios como Ronda ha podido llegar a esa posición".

"No es de recibo que lo que estemos teniendo como contrapartida es que nos quedemos poco a poco sin las raíces malagueñas, sin las raíces que tiene en esta comarca la entidad financiera Unicaja", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno andaluz "apoya la reivindicación de todos los alcaldes".

Navarro ha destacado el trabajo "de manera silenciosa" del Gobierno andaluz, "en primera persona el presidente, Juanma Moreno; y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que han estado trabajando por evitar este desmantelamiento y aun hoy siguen trabajando en esa línea".

Así, ha aludido a la petición de Moreno a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la "idoneidad de quien es la clave de este proceso de desmantelamiento". "Es muy triste que quien podía haber salido triunfante, por la puerta grande, del mundo financiero se vaya a tener que ir por la puerta de atrás de Unicaja porque va a ser lo que seguramente vaya a pasar", ha subrayado a los periodistas en rueda de prensa.

"Esperemos que sea así y nos da pena porque esta persona, me refiero a Braulio Medel, ha contribuido al crecimiento de Unicaja y Unicaja al crecimiento y a la constitución de la Andalucía y la Málaga que conocemos pero eso no le da derecho a hacer de su capa un sayo y de esa entidad lo que le dé la gana", ha incidido la delegada de la Junta en Málaga.

"Unicaja Banco no es de Braulio Medel, tiene yo creo que titulares a nivel más amplio. Todos los malagueños nos sentimos un poco parte de esta entidad y como he dicho lucharemos porque no se vaya de Málaga, siga manteniendo los pies en el territorio y su centro administrativo como constaba en ese convenio de fusión" con Liberank, ha concluido.