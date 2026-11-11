Navarro (PP) dice que España "no necesita más parones ni huelgas tras ocho años de parálisis del Gobierno de Sánchez"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una rueda de prensa en Marbella junto con la presidenta local y alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la candidata al Congreso Kika Caracuel. - PP

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que el PP no apoya la huelga general convocada este miércoles y ha confirmado que los cargos públicos de la formación han atendido con normalidad a sus responsabilidades institucionales y orgánicas, al tiempo que ha subrayado que "España no necesita otro parón tras ocho años de parálisis del Gobierno de Sánchez".

La dirigente 'popular', que ha ofrecido una rueda de prensa en Marbella (Málaga) junto a la presidenta local y alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la candidata al Congreso Kika Caracuel, ha expresado el respeto de la formación a las personas que han decidido ejercer su derecho a huelga y ha alegado que "les ampara la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y no hay un partido más respetuoso con el marco legal de convivencia entre españoles que el PP".

No obstante, ha explicado que el PP "no comparte la motivación, los argumentos ni a quién va dirigida esta jornada de paro" y ha recordado que fue la propia María Jesús Montero quién afirmó que "esta huelga iba dirigida contra la oposición", algo que ha calificado como "curioso". Así, ha señalado que "lo normal es que se organicen, tal y como ha ocurrido siempre, contra las políticas que desarrollan aquellos que gobiernan".

Navarro ha subrayado que "no sé qué más nos queda por ver" y ha incidido en que "España necesita empezar a funcionar y los problemas de los españoles no se resuelven haciendo que las empresas, los autónomos y las pymes dejen de facturar un día como hoy, sino generando trabajo, diálogo y acuerdo. Sólo desde la alianza de toda la sociedad, y no desde la discordia, podremos reconstruir este país".

"Eso es lo que va a ofrecer el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a partir del próximo 29 de noviembre. Un modelo de gobierno inspirado en Andalucía, donde se recupere el respeto a las instituciones, se modere la presión fiscal asfixiante a la que estamos sometidos y se legisle desde el acuerdo a través de las cámaras parlamentarias y no a golpe de decreto".

Además, ha añadido que necesitamos a un Gobierno que, como el andaluz, apruebe los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, y ha contrapuesto los ocho presupuestos aprobados en Andalucía con los tres años que lleva el Ejecutivo de Sánchez sin actualizar las cuentas.

"MARBELLA ES UN BUEN EJEMPLO DE LA PARÁLISIS Y EL ABANDONO DE SÁNCHEZ"

Al respecto, ha aseverado que Marbella es un "buen ejemplo de la parálisis y el abandono de Sánchez" y ha asegurado que el PSOE "nunca ha tenido entre sus prioridades a Marbella ni le ha interesado su avance".

Así, ha afeado al Gobierno socialista que "haya guardado en un cajón los estudios que dejó el PP sobre el tren litoral o que imponga a los vecinos de la Costa del Sol una traba constante en materia de movilidad" como es "el peaje más caro de España, del que el Ejecutivo central recauda en impuestos 35 millones de euros al año", ha señalado.

Además, ha reprochado al Gobierno su negativa "a implementar mejoras en la A-7, como el necesario tercer carril entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, criticando igualmente el desmantelamiento de la unidad de élite contra el narcotráfico y la delincuencia organizada Ocon-Sur por el ministro Marlaska en septiembre de 2022".

En materia de agua, ha criticado también "la ausencia clamorosa de inversiones", hasta el punto de que la provincia "acumula obras hidráulicas sin ejecutar de competencia estatal por más de 2.000 millones de euros", marco en el que ha animado a los malagueños a exportar "el modelo andaluz de Juanma Moreno al resto de España" el próximo 29N.

Así, la dirigente 'popular' ha recordado que el presupuesto andaluz para 2027 recoge 842 millones de euros en inversiones para Málaga, "un 14,2% más que en 2026 y cinco veces más que en 2019, abundando en que las cuentas contemplan la octava bajada de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno".

Sobre los proyectos contemplados para la Costa del Sol, ha subrayado que "a los motores económicos de la provincia hay que darles gasolina", señalando que la comarca recibirá más de 60 millones de euros, un montante que desde 2019 alcanza los 350 millones de euros en inversiones.

Al respecto, ha apuntado la ampliación del Hospital Costa del Sol, que ha recibido 108 millones de euros o el Cedefo de Istán, que ha servido para afrontar la campaña de alto riesgo de incendio con "fortaleza, con agilidad y con rapidez".

Además, ha reivindicado los 71,4 millones de euros destinados a la Costa del Sol en materia educativa, con infraestructuras como el IES Cilniana, en Las Chapas, o el IES de San Pedro, "dos realidades donde pueden disfrutar los alumnos", así como los 35,4 millones de euros consignados en materia hidráulica.

Al respecto, ha valorado "la importancia de la ampliación de la desoladora de Marbella, tras una inversión de ocho millones de euros, o el compromiso por seguir avanzando en al autovía del agua, además de una partida de dos millones contemplada para mejoras en el embalse de La Concepción".

En materia sanitaria, Navarro ha señalado la finalización del helipuerto en superficie y de la nueva red hidráulica que abastece al Hospital Costa del Sol, así como las actuaciones de mejora y ampliación contempladas en los centros de salud, muchas de ellas con la colaboración del Consistorio Marbella.

En cuanto a la movilidad, Navarro ha reivindicado el intercambiado de San Pedro Alcántara, dotado con 1,8 millones de euros, y el asfaltado del vial principal del puerto de Marbella, además de la regeneración de espacios urbanos y los 1,3 millones comprometidos en la segunda fase del plan turístico de grandes ciudades.

Además, ha recordado que Marbella contará con una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, "una obra que llegará a los dos millones de euros, mientras que avanzaremos en proyectos como la recuperación de las bóvedas de la Terma Romana para poner en valor el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad".

Por otro lado, la dirigente popular ha recordado igualmente el compromiso del Gobierno andaluz para construir la Ciudad de la Justicia, "donde la Junta está avanzando desde el marco urbanístico, tras años de parálisis y desprecios de la anterior Junta socialista".

"No entiendo por qué el PSOE siempre se ha avergonzado de esta ciudad; una ciudad que puede presumir de capacidad de superación, de la capacidad de trabajo de su tejido empresarial y de sus vecinos, apoyados siempre desde las instituciones gobernadas por el Partido Popular", ha concluido.