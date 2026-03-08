'Neurótica anónima' celebra el milagro del cine cubano en el Festival de Málaga

(I-D) El Productor Santiago García, Y Los Actores Jorge Perugorría, Mirtha Ibarra Y Joel Angelino Posan Durante El Photocall De La Película ‘Neurótica Anónima’ Durante La 29ª Edición Del Festival De Cine De Málaga, A 8 De Marzo De 2026 En Málaga. - EUROPA PRESS

Jorge Perogurría vuelve este domingo al Festival de Málaga en su 29 edición con 'Neurótica anónima', película con la que compite en la sección oficial. En su nueva presencia malagueña, el actor cubano llega convertido en director y coguionista de este drama empapado de amor por el cine.

Lo que narra 'Neurótica anónima' es la historia de Iluminada, una mujer de la tercera edad, con un marido alcohólico, vive en una sociedad enferma de desilusión y bajo amenaza de una pandemia de salud mental.

La protagonista de 'Neurótica anónima' se enfrenta a la pérdida de su único santuario, el cine Cuba, donde lleva 30 años trabajando de acomodadora, usando las películas para escapar de su dura realidad y de su propia neurosis.

Para salvarlo, deberá revivir los conflictos de su juventud, con ayuda de Denis, el proyeccionista, reconciliarse con su pasado para imaginar un futuro. El director y guionista, Jorge Perugorría, ha asistido a la rueda de prensa en el cine Albéniz acompañado por la actriz Mirtha Ibarra, el actor Joel Angelino y el productor Santiago García.

"La película se presentó en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, esta es la segunda presentación y solo quiero decir que esta película nace de la pasión y la voluntad de esta actriz, Mirtha Ibarra", ha comenzado explicando Jorge Perugorría.

Perugorría ha detallado el origen de 'Neurótica anónima': "Mirtha escribió hace como alrededor de 10 años una obra de teatro con el mismo título, y justo la presentó acá en Málaga en el Teatro Cervantes también con Joel Angelino.

Después Mirtha estuvo trabajando, hizo un guión para hacer una adaptación cinematográfica. "Después ,con el tiempo y esa voluntad y esa pasión que la caracteriza, me involucró en el proyecto, trabajamos en un nuevo guión e hicimos la película que ustedes acaban de ver", ha afirmado.

Mirtha Ibarra, protagonista y autora de la obra que ha dado lugar al largometraje 'Neurótica anónima' ha sido clara sobre sus motivaciones: "Cuando uno tiene determinada edad ya no te llaman, ni para tía, ni para abuela, ni para madre. Entonces dije: "Bueno, pues tengo que ponerme a trabajar yo".

Convertida en autora teatral, Mitrha Ibarra quiso llegar más lejos: "Y así fue que creé esas obras de teatro y después dije: "Pero yo lo que tengo ganas es de hacer cine, porque a mí lo que me gusta es el cine, y el teatro me agota. Entonces hice la adaptación para el guión cinematográfico", ha añadido la actriz.

Juntos, Perugorría e Ibarra, transformaron la obra, tal y como lo ha contado la actriz cubana: "Yo hacía un juego con algún diálogo de una película de Woody Allen, que desde afuera regañaba al actor, el actor me regañaba, y también hacía de Betty Davis, de Joan Crawford, de Anna Magnani, a nivel simpático, a nivel con humor todo eso.

Entonces, Jorge quitó todas esas películas y puso las películas que él creía que tenían que ver con esta 'Neurótica anónima' y creo que fue maravilloso". "Me pareció que su obra tenía mucho que ver con el cine que yo ya venía haciendo, me pareció interesante y el personaje de Mirtha también me gustó mucho. Y nada, empecé a trabajar un poco en cómo tejer un traje a la medida de Mirtha", ha relatado Jorge Perigorría.

Las películas que él eligió homenajear van desde 'Amarcord', de Fellini, a 'Psicosis', de Hitchcock, entre muchas otras. "Al final, esta película es una historia de amor al cine. Y también yo creo que una historia de amor a ese momento maravilloso que tuvo el cine cubano, ese momento en los años 60, 70, 80 y hasta los 90, cuando Cuba se convirtió un poco en el centro del nuevo cine latinoamericano", ha subrayado el actor y director.

Precisamente, 'Neurótica anónima' llega en un momento muy delicado para la cinematografía cubana, que sufre como el resto de la sociedad de su país los estragos de la crisis económica en la isla caribeña, tal y como ha explicado Jorge Perugorría: "La situación es muy compleja y no hay combustible y lo poco que hay se debe priorizar para el tema de la salud, los hospitales, las escuelas y cosas que son de primera necesidad".

"El año pasado, que fue cuando rodamos la película, se hicieron cuatro o cinco más. Pero este año, esta última política de Trump hacia Cuba de estrangular el país y producir esta crisis energética realmente está a punto de llevar el país a una crisis humanitaria. O sea, ahora es muy difícil pensar en hacer películas, estamos pensando en cómo sobrevivir y cómo seguir día a día para adelante", ha añadido con tristeza el director cubano.