Niña Pastori abre este miércoles la tercera edición de Cabaret Festival en Fuengirola (Málaga)

MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora gaditana Niña Pastori será la encargada de abrir este miércoles la tercera edición del Cabaret Festival en Marenostrum Fuengirola (Málaga), trayendo así a la localidad malagueña la gira con la que celebra sus 25 años de trayectoria musical.

La de San Fernando llega al escenario Castillo Sohail para conmemorar "una efeméride que agiganta su leyenda", tal y como han indicado desde el recinto fuengiroleño. A lo largo de su ya extensa carrera, ha demostrado que no hay género que se le resista, y se ha lanzado a renovar todo tipo de estilos musicales.

Desde que a la temprana edad de ocho años se subió por primera vez a un escenario y con tan solo 12 se fijara en ella Camarón de la Isla, ha sabido consolidar un sello personal absolutamente inconfundible. Sus raíces beben de Rancapino, Aurora Vegas, Juana la del Revuelto, Chano Lobato o Pansequito, pero esa fidelidad con los orígenes no le ha impedido crear un sonido único, cargado de texturas, ritmo y matices propios.

La artista acumula cuatro Grammy Latinos, dos Premios Dial y diversos discos de Oro y Platino, no solo en España, sino también en Colombia o Argentina. Además, tiene en su haber la Medalla de Andalucía y el título de Embajadora de la Provincia de Cádiz, lo que demuestra su compromiso con la cultura de su tierra.

La carismática cantante interpretará las canciones de su nuevo álbum de estudio, del que ya ha estrenado el primer single, 'Osú Qué Niña'. Este adelanto respira por los cuatro costados las esencias de la compositora, con un punto autobiográfico de una artista que ha cambiado el panorama musical.

Así, aterrizará en Marenostrum Fuengirola este miércoles como parte del Cabaret Festival, cita musical itinerante que recalará durante los próximos meses en Algeciras, el Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Mairena de Aljarafe (Sevilla), para finalizar en Granada.

En la localidad malagueña compartirá cartel con Medina Azahara y Texas, que actuarán el 28 y 29 de julio, respectivamente, dentro de este mismo festival.

MEDINA AZAHARA

De esta forma, Cabaret Festival 2022 acogerá el jueves 28 en Marenostrum Fuengirola la actuación de Medina Azahara, donde presentarán su último álbum de estudio, 'Llegó el Día', en el que reviven los grandes éxitos de Triana.

Este disco "ha pulverizado todos los récords de ventas desde su lanzamiento, que, según la Asociación de Productores de Música de España, Promusicae, ha conseguido en tiempo récord escalar hasta los primeros puestos de las listas de venta", devolviendo al rock andaluz el liderazgo en la industria discográfica.

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional y 21 discos editados desde el lanzamiento de 'Paseando por la mezquita' (1980), la banda cordobesa es una auténtica leyenda del rock en español que ha trascendido el tiempo hasta posicionarse como el gran referente del rock andaluz.

TEXAS

Por su parte, Texas, una de las mejores bandas de pop-rock inglés del siglo XX, despedirá el ciclo de conciertos que Cabaret Festival celebra esta semana en Fuengirola. Así, el próximo 29 de julio la banda escocesa presentará la gira con la que conmemoran el 30 aniversario de 'Southside', su álbum debut, un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo, además de todos sus grandes éxitos.

Formada en 1986, Texas obtuvo gran renombre con discos de venta multimillonarias, como 'White On Blonde' (1997) y 'The Hush' (1999), alumbrando sencillos como 'Say What You Want', 'In Our Lifetime' y 'Summer Son'.