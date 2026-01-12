La Noche en Blanco de Málaga presenta su imagen inspirada en la música y en la proyección de la ciudad

Presentación de la imagen de 'La Noche en Blanco' 2026 - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Noche en Blanco 2026 ya tiene imagen y, en esta edición, se articula en torno al tema 'Málaga, el futuro se escribe con Música', una invitación a celebrar la creatividad y la emoción que une al público a través de un lenguaje universal: la música, que se entiende como un impulso que proyecta el alma de una ciudad hacia el futuro.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y representantes de instituciones públicas y privadas, ha presentado en el Cine Albéniz la imagen de la XVII edición de La Noche en Blanco 2026, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y Cervezas Victoria.

En el acto también han intervenido Roberto Espartero y Juan Martín, fundadores del estudio creativo Tiquismiquis.club, responsables del desarrollo de la imagen de esta edición, así como el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna; y la responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut.

La presentación ha corrido a cargo de Alessandra García, creadora y performer, quien, junto al músico y productor Armando Gil, ha acompañado y amenizado el acto de presentación de la imagen.

En concreto, la imagen de La Noche en Blanco 2026 se construye a partir de un sistema gráfico vivo, en el que la tipografía se convierte en el eje central del lenguaje visual. A través del uso de tipografía variable, las letras reaccionan a la música en tiempo real, transformándose y moviéndose al ritmo de cada sonido.

Este planteamiento traduce visualmente la relación entre música y forma, haciendo que el diseño deje de ser estático para convertirse en una experiencia dinámica y sensorial. Las texturas generadas a partir de la propia tipografía, junto con una paleta de colores saturados y vibrantes, refuerzan la energía del conjunto y aportan un carácter contemporáneo y envolvente a la identidad.

Al sincronizar el comportamiento de las letras con la música, la propuesta refuerza el lema 'El futuro se escribe con música', proyectando una visión de futuro interactiva y humana, donde creatividad, tecnología y música coexisten. Una identidad que sitúa al público en el centro, y que entiende la música como una forma de escritura colectiva capaz de conectar a la ciudad y a quienes la habitan.

Se ha creado una pieza musical original con Armando Gil, a través de su proyecto Cabezazo, que parte de la intervención de una malagueña tradicional, reinterpretando su melodía para transformarla en una composición contemporánea. El resultado es una mezcla entre tradición y experimentación, donde la raíz musical popular dialoga con la composición digital, generando una atmósfera actual sin perder su identidad.

DIFUSIÓN

La Noche en Blanco 2026 volverá a ser difundida por toda la provincia a través de 36.800 flyers. Este material promocional se va a repartir, con la colaboración del Área de Turismo, en hoteles y oficinas a lo largo de toda la costa, así como en Málaga, Antequera y Ronda.

A esta acción hay que sumar toda la que se realiza en las redes sociales específicas y la edición, más delante, de los tradicionales programas de mano. De estos programas está previsto editar 10.000 ejemplares.

En redes sociales La Noche en Blanco 2026 se puede seguir a través de Facebook: @nocheenblancoMLG; X: @NochenblancoMLG e Instagram: @nocheenblancoMLG.

EDICIONES DE LA NOCHE EN BLANCO

Este año se cumplen 16 ediciones de esta propuesta cultural caracterizada por la participación. Comenzó en el año 2008 siguiendo la estela de grandes ciudades europeas como París, Madrid, Riga, Roma y Bruselas. Málaga ha sido la única capital española que ha seguido con esta iniciativa anualmente. Cada año, suma participantes y propuestas, con más de 2.000 actividades en todo este tiempo.

Este acontecimiento cultural tiene un hilo conductor cada edición. Así, el primer año fue 'La Cultura fluye' y en 2009 'La luz'. La edición de 2010 se dedicó al 'Agua'. En 2011, el lema fue 'La transparencia'; en 2012, 'La sonrisa'; 'La ecología, naturaleza y sostenibilidad' fue el tema seleccionado para 2013; 'Los cuentos' en 2014; y 'El mar' en 2015.

En 2016 La Noche en Blanco dio el salto para volverse aún más participativa, fue la primera vez que se eligió la temática por votación popular y se dedicó a 'Las estrellas'. En 2017 el tema elegido fue el de 'Los sueños'; en 2018 'Musas y creadoras'; y en 2019 'La vuelta al mundo en una noche'.

Tras la pandemia volvió en octubre de 2022 con el tema de 'Los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire'; en 2023, 'El gen de la buena vida'; en la edición de 2024 fue 'Lo mágico' y el año pasado el hilo conductor giró en torno a Rafael Pérez Estrada, protagonista absoluto de esa edición.

En la creación de la imagen y la ejecución de muchas de las propuestas que se han presentado a lo largo de estos años han participado agencias de comunicación y estudios creativos locales.

A lo largo de todas estas ediciones se ha contado con la presencia de creadores de la talla de Javier Mariscal, Russian Red, Eugenio Ampudia o la compañía de Danza Mülier, ganadora de dos premios Max. Pero si algo ha caracterizado a la Noche en Blanco ha sido la implicación del sector creativo local que ha ido fortaleciendo cada año las diferentes categorías de los programas. En la última edición fueron 8 categorías: 'Arte, 'Museos y Exposiciones', 'Artes escénicas', 'Artes Audiovisuales', 'Arte en la calle', 'Música y Danza', 'Visitas y actividades extraordinarias', 'Nochecita en Blanco', y, por último 'Y también puedes ver...'.

La Noche en Blanco es fruto de la colaboración y el trabajo en equipo público- privado y las sucesivas ediciones celebradas han contado con la participación e implicación de asociaciones, colectivos, empresas y establecimientos comerciales.