Nora Cantero arremete contra la tiranía estética en 'Beauty and violence', que Factoría Echegaray

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nora Cantero arremete contra la tiranía estética en 'Beauty and violence', obra que Factoría Echegaray estrena este jueves 19 de junio. La autora y directora malagueña lanza en su nuevo trabajo un alegato contra el culto a la belleza, "una realidad que duele" y que "cuando se vuelve imposición, también mata".

Cynthia García, Irian Sánchez-Casas y Tanius protagonizan el montaje, que cierra este mes de junio con seis funciones en el Teatro Echegaray la novena temporada de la productora municipal, han indicado en un comunicado.

'Beauty and violence' refleja las presiones que recibe cualquier mujer en cualquier ámbito de su vida en relación con su cuerpo. La propuesta de Cantero es una pieza de teatro político que se podría condensar según su artífice en "la historia de no ser nunca suficiente". La joven directora plasma así cómo se modela el cuerpo femenino "como mandato y símbolo de estatus".

El Teatro Echegaray acoge de jueves a sábado entre el 19 y el 28 de junio las seis funciones de una obra que plasma en escena las dificultades a las que se tienen que enfrentar las mujeres en su día a día y en cualquier ámbito de nuestra sociedad capitalista y patriarcal, ya que, recalca Nora Cantero, "el capitalismo tiene muchísimo que ver con la industria de la belleza y con los estereotipos".

La pieza está construida con muchas aristas y un contenido más que comprometido con la realidad social y política que vive y sufre la mujer contemporánea, sea cual sea su perfil: "No hay una que se salve: si eres delgada es que estás delgada, si estás gorda es que eres gorda, si eres guapa es que eres guapa, si eres fea es que eres fea", certifica la autora y directora.

La puesta en escena aborda el complejo asunto de la opresión o violencia estética de una manera irónica y con las herramientas del teatro posdramático con el objetivo de que las espectadoras y espectadores se replanteen sus percepciones sobre la realidad y sobre sí mismos.

"No pretendo --precisa Cantero-- cambiar el mundo, pero sí que aprendamos, porque al final lo importante no es que digamos 'no, yo ya no me maquillo'; lo crucial es simplemente plantearnos por qué tenemos estos comportamientos, cómo socializamos, cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo".

El objetivo final es generar una mayor comprensión sobre la presión que sufren las mujeres para cumplir con los ideales de belleza inalcanzables que impone la sociedad patriarcal.

Jorge Colomer ilumina el montaje, que contará con un espacio sonoro diseñado por Fernando Rueda y maquillaje y peluquería de Katy Navarro, mientras que María Beltrán apoya a Nora Cantero como ayudante de dirección. Las entradas para las seis funciones de la obra están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de 2 entradas por 1 en todos los pases.

LA NOVENA TEMPORADA DE FACTORÍA ECHEGARAY

La novena Temporada de Factoría Echegaray se abrió el 15 de noviembre con el estreno de 'La muerte de Christopher Reeve'. Pablo Beltrán dirigió a Alejandra Morón y Fernando Rueda en la adaptación libre del poema homónimo de la escritora malagueña Lidia Bravo.

El curso 2024-25 de la productora municipal estrenó a continuación colaboración con la Asociación Miguel Romero Esteo, que a partir de ahora preparará cada dos temporadas un montaje del dramaturgo cordobés. La versión del texto de Romero Esteo 'De lentejas y garbanzos' subió a las tablas del Teatro Echegaray del 20 de febrero al 1 de marzo de 2025.

La siguiente producción de Factoría, 'Aquí también los árboles son verdes', texto de Paz Palau, se estrenó en mayo con la dirección de la dramaturga levantina: se vio del 8 al 17 de dicho mes. Nora Cantero cerrará el curso del laboratorio escénico municipal con 'Beauty and violence'.

Unicaja presenta Factoría Echegaray, una iniciativa de Málaga Procultura con la que se producen obras escénicas desde la temporada 2016-17. En sus ocho temporadas ya finalizadas, el vivero teatral y dancístico municipal ha producido y estrenado 53 montajes.

Además, se ha enriquecido y ha ampliado horizontes con distintas ramas (Factoría Innovación, y Factoría Formación) y proyectos paralelos (Lecturas escénicas en FE, Factoría desde Casa y Factoría de Cine). La compañía Stroke114 se encarga de la producción ejecutiva.