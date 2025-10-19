Una nueva edición del Mercadillo Solidario de Libros Madre Coraje llega a la UMA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga (UMA), perteneciente al Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, ha organizado un año más el Mercadillo Solidario de Libros de Madre Coraje, en colaboración con esta ONG.

La nueva edición del mercadillo ha dado comienzo en las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Turismo la semana pasada, pero recorrerá otros centros de la UMA a lo largo del curso académico, según han señalado desde la institución académica en una nota.

Además de ofrecer libros a precios simbólicos para financiar proyectos de cooperación al desarrollo en Perú y Mozambique, este evento fomenta la participación del alumnado universitario a través del voluntariado.

El calendario previsto para los próximos días, para que la comunidad universitaria participe con el proyecto en las facultades que le resulten más cercanas, llevará la iniciativa los días 21, 22 y 23 de octubre a la Facultad de Filosofía y Letras; y el 28, 29 y 30 a Derecho.

Asimismo, los días 4, 5 y 6 de noviembre, la Facultad de Psicología y Logopedia acogerá este mercadillo; mientras que el 11, 12 y 13 estará en la Escuela de Ingenierías Industriales y del 18 al 20 en la Facultad de Filosofía y Letras.

Además, cualquier persona interesada puede contribuir donando libros que ya no utilice, "dándoles así una segunda vida y apoyando esta causa solidaria", han señalado desde la UMA, al tiempo que han precisado que los miembros de la comunidad universitaria se pueden inscribir para poder colaborar como voluntario en esta iniciativa.