La nueva presidenta de AJE Málaga plantea como primer reto reforzar lazos entre jóvenes empresas para ayudarlas a crecer

La presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga en 2026, Princesa Sánchez. - AJE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La recién elegida presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga, Princesa Sánchez, se plantea como primer reto "reforzar lazos entre las jóvenes empresas malagueñas con el objetivo de ayudarlas a crecer". "Necesitamos empresas más fuertes, con capacidad para contratar y generar riqueza", ha apostillado.

Sánchez, primera mujer presidenta de esta asociación, ha señalado que para crecer estas entidades necesitan contactos "y AJE Málaga les ofrece el entorno idóneo para ello", punto en el que ha recordado proyectos, formaciones y encuentros de networking, los 'first dates' empresariales; así como los canales de comunicación interna que existen.

"Quiero dar a conocer el trabajo que se hace en AJE, que es muy valioso y útil, y quiero que seamos capaces de dirigirnos directamente a las nuevas generaciones, hablando su mismo lenguaje, para hacerles ver que emprender es mucho más que una opción", ha manifestado en declaraciones a Europa Press la presidenta del colectivo empresarial, con más de 600 empresas asociadas y 32 años de historia.

Según ha expresado, su intención es que "emprendan por vocación antes que por necesidad; que sepan que pueden diseñar un proyecto profesional que incluya el proyecto de vida que quieren vivir", al tiempo que ha recordado que AJE es "la patronal del joven empresariado, con representación oficial en los organismos donde se toman las decisiones que nos afectan".

La Asamblea Extraordinaria Electoral de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) proclamó a finales de julio la primera presidenta de su historia. Princesa Sánchez es una empresaria experta en comunicación corporativa, fundadora de Comunicación Real y hasta ahora secretaria general de la asociación, y fue la única candidatura presentada para optar a la Presidencia.

Con el lema de su campaña electoral 'AJE Vitamina', Princesa Sánchez ha querido mantener a los miembros de la Comisión Ejecutiva liderada por su predecesor, José González Villodres, con dos nuevas incorporaciones.

De esta forma, el equipo está integrado por Espe Olea, fundadora de Supertú; José Miguel Cisneros, responsable de Totten Creative Agency; Ricardo Nandwani, director de Aticco Software; el director de Pilarbox, Jose González Villodres; la directora comercial de MicroCad Informática, María Mérida-Nicolich; la creadora y desarrolladora de la firma Lásermy, María Sánchez, y la responsable de Rosemary, María Núñez de Castro.

Ya en el acto de su proclamación, expresó su filosofía de que "emprender no es elegir entre tener una empresa y tener una vida". "Se trata de generar el proyecto de vida que es capaz de permitirte realizar la profesión que amas, aportando valor a la sociedad, generando oportunidades de riqueza para los demás pero sobre todo diseñando la vida que deseas", incidió.