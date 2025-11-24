Nueve detenidos por introducir partidas de droga en Torremolinos y Benalmádena

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve personas por introducir partidas de drogas en los municipios malagueños de Torremolinos y Benalmádena.

Las investigaciones se iniciaron tras detectar la presencia de algunos cabecillas de una organización criminal suministrando partidas de cocaína a traficantes locales de la zona, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Parte de los arrestados cuentan con un amplio historial delictivo, destaca su vinculación con el tráfico de drogas y otros delitos, y son integrantes de un conocido clan afincado en el distrito este de la capital.

Un agente de la Policía Local de Málaga en activo ha resultado detenido por su implicación en los hechos. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de junio por el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena.

Las pesquisas y una ardua investigación, dado el perfil criminal de los investigados, posibilitó la identificación de los mismos y centrar los domicilios y vehículos que utilizaban.

Además, averiguaron el rol que desempeñaban cada uno de ellos, así como los principales puntos de distribución de las sustancias estupefacientes: las barriadas malagueñas de El Palo y Churriana. Destacando dos fincas, situadas frente a la playa de El Palo, controladas por uno de los clanes implicados, que contaba con una superficie de 1.600 metros cuadrados y numerosas ampliaciones anexas e ilegales que convertían a este lugar en un auténtico laberinto.

En ellos se procedió a la entrada y registro por ser domicilios relacionados con la organización. Para acceder a la misma los agentes tuvieron que escalar el muro perimetral y acceder por una ventana para evitar que el principal investigado se deshiciese de la droga o pudiese huir.

REGISTROS

En el conjunto del operativo se llevaron a cabo un total de cuatro registros, todos en Málaga capital y en los mismos se obtuvieron un total de 20 kilos de cocaína, 128 gramos de hachís, fármacos, más de 37.000 euros, cuatro vehículos y varias armas --un fusil, una pistola simulada y una arma blanca prohibida-- y munición.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y extorsión. Tras la puesta a disposición de los mismos, el juzgado decretó el ingreso en prisión para cuatro de los arrestados.