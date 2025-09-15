El nuevo obispo de Málaga se marca como objetivo tener un "talante misionero" con las personas pobres y no creyentes

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, se ha marcado como objetivo que su Diócesis mantenga un "talante misionero" también con las personas pobres y los no creyentes que "no han recibido la buena noticia" de Dios y ha valorado el compromiso social que realizan las cofradías, las hermandades y Cáritas en el seno de la Iglesia.

Así lo ha expresado Satué en una atención a medios convocada este lunes tras la celebración, el pasado sábado, de la misa en la que tomó posesión como nuevo obispo de Málaga. Así, ante los periodistas ha dicho que Cáritas "funciona muy bien" y que "una de las dimensiones de cofradías y hermandades es su compromiso social", al tiempo que ha agradecido el trabajo que desempeñan sus integrantes.

"Una de las principales tareas del obispo no es hacer, sino valorar lo que otros hacen, y en ese sentido yo intentaré conocer, valorar y apoyar todo lo que se está trabajando tanto en este aspecto como aquellos que estén trabajando más en la evangelización más explícita de Jesucristo", ha manifestado el obispo.

De este modo, ha incidido en que las "dos patas de la misión" de la Iglesia son "una más social y otra más explícita que se refiere a la fe", y ha apuntado en ese sentido que su interés es "procurar que nuestras parroquias, diócesis y cofradías no sean autorreferenciales, sino que sepan 'extrovertirse', hacia y desde Dios, a la sociedad".

"Estamos acostumbrados a estructuras que son seculares y que tienen importancia, porque si han durado tantos siglos, no es por casualidad", ha explicado el obispo, al tiempo que ha precisado que "tuvimos que hacer un esfuerzo para que poco a poco tengamos ese talante misionero más fuerte. Con los pobres y con aquellos que no han recibido la buena noticia o lo han recibido y por tantas razones se han alejado de la vida cristiana".

Además, ha valorado "todo lo que hizo el papa Francisco con respecto a poder dialogar, no solamente con personas de la Iglesia, sino con otras personas que no están en el ámbito de esta" y ha considerado que eso no se tiene que dejar de lado.

De igual modo, ha informado de que su primera decisión al frente del Obispado de Málaga "ha sido confirmar todas las responsabilidades dentro de la diócesis" y ha explicado que, aunque hay algunos cargos que son fijos, como los párrocos, otros dependen de que, como ha hecho, el obispo les confirme, como son los vicarios o los delegados de las diferentes áreas pastorales, que "todos quedan confirmados hasta el nuevo aviso".

Cuestionado sobre cómo ha sido su recibimiento en la ciudad, la ha definido "apabullante, en el mejor sentido de la palabra, y especialmente cariñoso". Satué ha explicado que, aunque viene de lugares "muy localístas donde me conocía todo el mundo", en su llegada a una ciudad como Málaga ha encontrado "desparpajo y espontaneidad" de personas que le reconocían por la calle.

Así, aunque "los aragoneses decimos que para que una persona sea tu amiga te tienes que comer un saco de sal, y [para comer] un saco de sal, tienen que pasar muchas comidas...", ha confiado en "ir haciéndome andaluz poco a poco".

SEMANA SANTA MALAGUEÑA

En relación a la Semana Santa de Málaga, ha reconocido que "sé poco", pero ha dicho que viene "predispuesto" a conocer y disfrutar de ella y que "confío mucho en ese sentido en los malagueños y malagueñas".

"Por ejemplo, cuando llegué a Huesca, no tenía ni idea de la devoción a San Lorenzo. Y viendo cómo los oscenses miraban a San Lorenzo, poco a poco me fueron contagiando su religiosidad", ha relatado el obispo, antes de manifestar su deseo de que le pase igual en Málaga, "que viendo vuestros tronos, cofradías y cómo la vivís, poco a poco, se me vaya pegando".

Cuestionado sobre la posibilidad de que en Málaga salgan procesiones durante el Sábado Santo, el obispo ha dicho desconocerlo y que eso "hay que pensarlo bien". Así, ha precisado que "si Málaga no ha tenido nunca, por lo que yo he oído, procesiones en Sábado Santo, supongo que será por alguna razón que en este momento desconozco". Aunque, ha puntualizado que "todo se puede poner encima de la mesa".

Por último, y tras informar de que pretende visitar las obras de la Catedral, ha dicho sobre las cofradías y las hermandades que tienen "un gran potencial, hacen muchas cosas y muy bien" y ha precisado que "como cualquier realidad en la Iglesia y en el mundo, vamos a ir por el camino de la colaboración, diálogo y de hacer sinergias entre todas las instituciones que conforman la Iglesia, parroquias, cofradías, movimientos, asociaciones, delegaciones...".

"Hay muchas realidades dentro de la Iglesia o dentro de una sociedad, pero a veces van cada una por su cuenta. Vamos a intentar, en ese sentido y creo que es una de las tareas más importantes del obispo, ser foco de comunión entre las distintas realidades que forman parte de la Iglesia", ha concluido Satué.