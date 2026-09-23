Nuevo tiroteo en Málaga con un hombre herido de bala cuando estaba en una terraza de un restaurante

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido en la noche de este pasado martes al recibir un disparo en la cara cuando estaba en la terraza de un restaurante de la zona de Muelle Uno de Málaga capital.

Así lo han informado desde la Policía Nacional, que inmediatamente abrió una investigación respecto a estos hechos, que tuvieron lugar pasadas las 22,30 horas.

Según las fuentes consultadas, un hombre de 47 años recibió un disparo en la cara y fue evacuado a continuación a un hospital en Málaga.

Estos hechos se producen poco después de que el pasado viernes, unos hombres mataran posiblemente por una confusión a un joven de 20 años que estaba sentado en un banco en la zona de Barcenillas, también en la capital malagueña. Hay tres detenidos por estos hechos.