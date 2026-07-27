Los nuevos análisis certifican la calidad del agua en las playas de El Cable, Río Real y Los Monteros de Marbella

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado de que los nuevos análisis realizados por las autoridades sanitarias han certificado la calidad del agua de las playas de El Cable, Río Real y Los Monteros, confirmando el restablecimiento de los parámetros microbiológicos y la normalización de la situación tras el episodio detectado la pasada semana.

Los resultados de las últimas muestras tomadas por la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga constatan que los niveles de los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores establecidos por la normativa vigente para las aguas de baño, dejando sin efecto la recomendación preventiva de abstenerse del baño que afectaba únicamente a una zona concreta y delimitada de la lámina de agua.

Desde el Consistorio han trasladado un mensaje de tranquilidad tanto a los vecinos como a los visitantes tras conocer los resultados definitivos de las analíticas, que confirman que la calidad del agua es la adecuada.

Asimismo, han reiterado que en ningún momento se detectó ningún tipo de vertido ni se registró presencia de la bacteria Escherichia col (E. coli), por lo que la actuación respondió exclusivamente al protocolo preventivo establecido por las autoridades sanitarias.

Por otro lado, han destacado que, desde el primer momento, el Ayuntamiento actuó de forma coordinada con las autoridades sanitarias, procediendo a la señalización de la zona afectada conforme a sus indicaciones e informando puntualmente a la ciudadanía sobre la evolución de la situación.

El Consistorio mantuvo abiertas y operativas las playas de El Cable, Río Real y Los Monteros durante todo el proceso y ha recordado que en ningún momento se decretó la prohibición del baño ni se procedió al cierre de las playas, ya que la medida adoptada fue únicamente una recomendación temporal de carácter preventivo circunscrita a un área concreta y delimitada.

Con la confirmación de los nuevos resultados analíticos, queda acreditada la calidad sanitaria del agua y la recuperación de los niveles habituales, por lo que las playas pueden disfrutarse con total normalidad.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha agradecido la coordinación de las autoridades sanitarias, del personal municipal y de los equipos de la Delegación de Playas durante todo el proceso, cuya actuación ha permitido gestionar la incidencia con rapidez y eficacia.

Por último, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se informe siempre a través de los canales oficiales y evite difundir mensajes no contrastados que puedan generar una alarma injustificada.

El Consistorio reitera, además, que continuará realizando los controles habituales sobre la calidad de las aguas de baño para seguir garantizando la seguridad de los usuarios y que la temporada estival continúe desarrollándose con plena normalidad.