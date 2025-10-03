El número 114 de la Revista Jábega de la Diputación de Málaga rinde homenaje al flamenco en la provincia

El número 114 de la Revista Jábega de la Diputación rinde homenaje al flamenco en la provincia - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Atención al Municipio y responsable del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), María Francisca Caracuel, ha presentado el nuevo número de la revista Jábega, el 114, en el centro de cultura contemporánea La Térmica. Este volumen está formado por una decena de artículos relacionados con el flamenco, símbolo de identidad de Andalucía y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Jábega es la publicación periódica señera de la Diputación de Málaga y comenzó su andadura en el año 1973. Su temática abarca investigaciones sobre historia, economía, sociología, geografía, arqueología o arte relativas a la provincia de Málaga o a la comunidad andaluza en general.

El material seleccionado para este número configura un equilibrado volumen de investigación, con el objeto de perseguir y mantener un compromiso fiel con la promoción de las manifestaciones artísticas y el apoyo a la industria cultural de la provincia.

El nuevo ejemplar incluye textos de Antonio Roche González, 'La Bienal de Arte Flamenco de Málaga marca el compás en la provincia'; de Francisco Javier Escobar Borrego, 'Leer e interpretar a Juan Ramón Jiménez en clave didáctico-musical y con rúbrica de mujer'; de Salvador Pendón Muñoz, 'Festival de cante de Ronda. Los orígenes. Una década de Arte Grande'; de Ángeles Cruzado Rodríguez, 'Encarnación Hurtado, la Malagueñita, bailaora universal'; de Lucía Benítez Luque y Azucena López Cobo, 'Trasvase hacia lo popular: del verso al palo flamenco'; de Paco Roji, 'Breve paseo por el flamenco en Málaga; de Dolores Vargas Jiménez, 'El baile flamenco en la obra de Picasso. La danza picassiana de Pastora'; de José Morente, 'Tres historias rondeñas de flamenco y toros'; de Juan Recio Polo, 'Peñas flamencas de Málaga y provincia'; y de Antonio Roche González y Julio César Jiménez, 'El flamenco, un estilo de vida con mucho futuro'.

"Jábega se ha convertido con el paso del tiempo en una de las publicaciones de referencia nacional en materia divulgativa y cultural, siendo empleada como elemento de consulta para estudiosos e investigadores", ha recordado Caracuel.