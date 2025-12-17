La obra 'Memoria suspendida' de Melchor Balsera Maldonado, premio de pintura 'Félix Revello de Toro'

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, preside la entrega de premios de la primera edición del premio pintura ‘Félix Revello de Toro’, que gana la obra ‘Memoria suspendida’ de Melchor Balsera Maldonado - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Memoria suspendida' de Melchor Balsera Maldonado ha resultado la ganadora de I edición del premio de pintura 'Félix Revello de Toro'.

El galardón está dotado con un premio económico de 6.000 euros y, además, la obra formará parte de una exposición junto a los accésits y los trabajos finalistas. La muestra se podrá ver hasta el 1 de febrero de 2026.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; los académicos Rosario Camacho y José Manuel Cabra de Luna; los pintores Evaristo Guerra y Antonio Montiel; el director del espacio expositivo Elías de Mateo; y el sobrino del pintor Félix Revello de Toro y patrono del espacio expositivo, Juan Revello de Toro, ha presidido este miércoles la entrega de los premios.

También han asistido el Responsable Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso, y el director del Área de Negocio de Caixabank en Málaga, Antonio Caballero, además de los representantes de la Fundación Sando y de la Fundación El Pimpi, patrocinadores del Museo.

El certamen está convocado por la Fundación Revello de Toro y el Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la Fundación "la Caixa". Además de la ganadora, también han sido reconocidas con dos accésits la obra 'Celebración' de Eugenio Ocaña Afán de Rivera y 'Así Lucía', de Alejandra Blanco Rabell.

Según la organización de los premios, han concurrido a la convocatoria pintores de distintos puntos de España y las obras presentadas se han caracterizado por la "excelencia", en cuanto a la creatividad. También destacan los trabajos artísticos figurativos, sobre otras técnicas. La figura femenina es el denominador común de las obras presentadas.

Así, 'Memoria suspendida' refleja un rostro femenino materializado a través de esmaltes acrílico y sintético sobre capas de malla de fibra de vidrio. Dicha técnica permite descubrir infinitos matices según la posición del espectador.

Las obras galardonadas, así como otras nueve creaciones seleccionadas por el jurado, formarán parte de una exposición que se podrá ver en la sala de exposiciones temporales del Museo Revello de Toro hasta el día 1 de febrero de 2026.

Además de las ya reseñadas, figuran en la exposición las siguientes creaciones: 'Aetatis Suae', de Eduardo Martínez Ruiz; 'Encanto de una sonrisa', de María José Paneque Salazar; 'Habitantes del Aire', de Juan Carlos Palomares Pérez; 'Amina', de Lydia Garrido Pereira: 'Mujer en Rojo', de Julia Gross Garret; 'La Edad de Oro', de Francisco Alarcón Pérez. 'Matricaria', de Juan Antonio Poblete Flor; 'Púrpura de Vandáguilas', de Sergio del Amo Saiz; y 'Sueño', de Miguel Ripollés Martínez.