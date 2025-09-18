La obra 'Quelonia y el mar' abre este domingo un ciclo de Teatro Infantil en Málaga que contará con 27 funciones

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Quelonia y el mar' abre este domingo un ciclo de Teatro Infantil que, con 27 funciones, va a llevar estos espectáculos a los teatros Echegaray y Cervantes de la ciudad de Málaga entre este domingo 21 de septiembre y hasta mayo del año próximo.

'Quelonia y el mar' es una producción de la compañía vasca Teatro Gorakada y promocionada por Unicaja que cuenta "una historia tierna y divertida" sobre una pequeña tortuga que nace en la playa en una noche sin luna, según ha informado Málaga Procultura en un comunicado, en el que señalan que la primera función va a tener lugar este domingo 21 de septiembre en una doble función matinal en el Teatro Echegaray.

Aún quedan entradas a la venta para la representación de esta obra, recomendada para niños a partir de cinco años. El ciclo de Teatro Infantil tiene previsto ofrecer otras 25 propuestas que también contienen propuestas de circo, magia y música desde este mes de septiembre hasta el 31 de mayo de 2026 en el Teatro Echegaray, y un gran espectáculo de teatro musical para pequeños, 'Peter & Pan', una producción de Escalante que estará los días 4 y 5 de enero en el Teatro Cervantes.

La empresa municipal Málaga Procultura destaca este ciclo de Teatro Infantil en el marco de su objetivo de generar nuevos públicos y apoyar el crecimiento cultural. El cartel de este ciclo es un compendio de magia, títeres, payasos, fábulas, danza, audiovisuales, rock, música clásica y espectáculos musicales adaptados para toda la familia y que abre las puertas durante todo el año en doble función matinal.

Entre las 27 obras que han anunciado, destacan una versión coreografiada por NS Dance Theatre de 'El patito feo' incluida en el programa de Danza Málaga 2025, títeres de la mano de Sol y Tierra ('La princesa y el dragón'), La Gotera de la Azotea ('La gallina churra') o la compañía malagueña de Miguel Pino ('Peneque. El sueño de los títeres') y magia con la presencia de David Navares ('La magia de un trotamundos') y Francis Zafrilla ('Palabras').

El circo y el 'clown' estarán representados por Piero Partigianoni ('Chances. Segundas oportunidades'), Tremendo Circus ('Flex, el hombre globo') y Dosperillas ('Este país es un circo'), mientras que la música en diferentes formatos y estilos predominará en los espectáculos de MikrÓPERA ('Alizia Maravillas'), Escenario Pedagógico ('Aflamencarte y En tu fiesta me colé'), Josema Pizarro y los Fanáticos del Cachivache ('¡¡¡Reciclashhh!!!') y el citado Peter & Pan de Escalante.

Estarán en el cartel las compañías malagueñas Pata Teatro ('Tierra mía'); La Misma Tara ('En busca de la que ilumina'); La Carpa Teatro ('La piratesa María Teresa en la isla de Japatú'); Trajín Teatro ('Olvido') e Índigo Teatro ('Viaje al planeta de todo es posible').

Así, estarán en el ciclo de Teatro Infantil los valencianos JM Gestión Teatral con 'Voilà y Bambalina Teatre Practicable con Dadá'; los murcianos Teatro Los Claveles con 'Cuentos mágicos, Kamishibai'; los salmantinos Spasmo Teatro, que traen 'Bichitos'; los guadalajareños Ultramarinos de Lucas, que viajan con '¿Cuándo viene Samuel?' y los sevillanos A la Sombrita, que estarán presentes en el Echegaray con 'El tesoro de barracuda'.

Los 27 espectáculos tendrán el añadido de la programación del 'Teatro Infantil en tu zona', una de las actividades con las que estos espacios culturales de Málaga llevan las artes escénicas a los barrios de la ciudad y cuyo contenido, según han precisado, se dará a conocer más adelante.