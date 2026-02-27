La obra de reparación del tramo de la Senda Litoral de Mijas derribado por temporales arranca la semana próxima

Málaga.- Temporales.- Mijas comienza trabajos de desmontaje del tramo de la Senda Litoral afectado por temporales - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

Las obras de restitución del tramo de la Senda Litoral en el municipio malagueño de Mijas derribado por los continuos temporales marítimos de enero y principios de febrero comenzarán la semana que viene.

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado por procedimiento de emergencia los trabajos a la empresa VGC Global, SL, por un importe de 222.931,61 euros y un plazo de ejecución de 60 días naturales, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo principal es restablecer la estabilidad del tramo derrumbado, en la zona de El Capricho, para garantizar la seguridad de los usuarios; evitar el avance de los procesos erosivos y nuevos derrumbes, y recuperar la funcionalidad del frente litoral como espacio público, según ha informado el concejal de Infraestructuras, Juan José Torres.

Así, aunque el paso está cortado y señalizado desde que se detectaron los desperfectos iniciales previos a la caída del tramo, el Ayuntamiento de Mijas ha acelerado la tramitación del arreglo para evitar accidentes derivados de un posible uso imprudente y para recuperar una infraestructura clave desde el punto de vista medioambiental y turístico.

TRABAJOS

En concreto, las obras contemplan el desmontaje total de la pasarela de madera en el tramo afectado; el saneo del terreno; el hincado de pilotes de madera, hasta una profundidad de un metro bajo el nivel del mar como mínimo; la protección de pilotes con escollera bajo cota de arena; el montaje de la estructura, tarima, barandilla y banco de madera; la restitución del muro de escollera existente, y la restitución del vallado.

Torres ha recordado que entre finales de diciembre y principios de febrero, el litoral ha recibido el impacto de hasta ocho borrascas que han generado temporales marítimos extraordinarios, que obligaron a la activación de numerosas alertas amarillas, varias naranjas y hasta rojas, con rachas de viento medidas de hasta 96 kilómetros por hora.

Por otro lado, han recordado que fue la borrasca Marta la que finalmente, a consecuencia de los fenómenos naturales extraordinarios citados, produjo el derrumbe el pasado 4 de febrero del tramo de la playa Alhamar junto a la urbanización Mi Capricho.

Este tipo de episodios, por su intensidad, duración y reiteración, tienen la consideración de fenómenos naturales extraordinarios, no imputables al normal desgaste de las infraestructuras, y encajan en el concepto de acontecimiento imprevisible que justifica las medidas excepcionales de actuación inmediata que adopta el Ayuntamiento de Mijas.

Además de la reconstrucción del tramo de El Capricho, la adjudicación contempla asimismo el arreglo de daños menores en los pilotes de sustentación en otras dos zonas, situadas en la playa Rocas del Mar, una junto a la urbanización El Juncal y otra junto a El Océano Beach Hotel.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Mijas lleva a cabo trabajos de limpieza, desbroce, mantenimiento y repintado de la Senda Litoral en los tramos no afectados, a través de trabajadores del programa de Renta Básica, con el objetivo de que la infraestructura presente el mejor estado posible de cara a la Semana Santa.