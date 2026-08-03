ONCE alcanza en 2025 una inversión social de 18,67 millones de euros en Málaga y crece en ventas de productos de juego

Presentación del Informe de Valor Compartido 2025 del Grupo ONCE en Málaga. - ONCE

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONCE volvió a superar en 2025 "su récord histórico" en la provincia de Málaga en varios parámetros, como las ventas de sus productos de loterías, que crecieron un 5,16, y la inversión social, que alcanzó los 18,67 millones de euros; así como los premios repartidos, puestos de trabajo creados y prestaciones sociales realizadas tras una década de "crecimiento continuado".

Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2025 que han presentado este lunes el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el director de la Organización en la provincia, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote.

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador de España. En Málaga, suma 3.455 trabajadores y trabajadoras de los que 108 son nuevas incorporaciones el año pasado, de los 16.558 empleados con los que cuenta en Andalucía.

Asimismo, el 59% de la plantilla son personas con discapacidad y el 45% son mujeres, consolidándose así como el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo.

Por su parte la red de ventas de la ONCE en la provincia alcanzó los 1.332 trabajadores, la totalidad de ellos con discapacidad, la cifra más alta registrada durante los últimos años en la provincia de Málaga.

Este crecimiento del empleo se produce en paralelo a la mejora de los ingresos, han destacado, que se situaron en un nuevo récord en las tres áreas del grupo: ONCE incrementó a nivel nacional un 3,4% las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion creció en facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros; y Fundación ONCE logró captar fondos hasta los 154,5 millones de euros, para ser repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

Las ventas de los productos de juego de la ONCE crecieron en la provincia de Málaga un 5,16% en el pasado ejercicio, por encima de la media andaluza del 4,69%, y generaron unos ingresos de 201,5 millones de euros. De esta cantidad, 114,46 millones de euros retornaron directamente en premios a los malagueños, la mayor cantidad nunca antes repartida.

Según han explicado, por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 32,1 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores y vendedoras, resto de trabajadores y gastos de gestión; y el resto se retorna íntegro en acción social, es decir, 11,1 euros de cada 100 van directos a la atención social de personas ciegas o con otras discapacidades.

Han asegurado que otro dato relevante del Informe de Valor Compartido 2025 es el incremento de la inversión social que alcanzó los 18,67 millones de euros en la provincia de Málaga, una cantidad destinada directamente "a impulsar la educación, accesibilidad e inclusión real en todos los ámbitos de la vida para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave".

Un total de 82 personas se afiliaron el año pasado a la ONCE en Málaga, que cuenta ya con 2.734 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. De ellos, 173 son personas con sordoceguera que recibieron 4.396 horas de mediación en la provincia.

En conjunto, la ONCE realizó 1.918 servicios personalizados al colectivo de afiliados en Málaga, donde se cursaron 1.003 adaptaciones bibliográficas y 120 personas se beneficiaron de los equipos tiflotécnicos.

"La educación constituye un pilar esencial de la labor social de la ONCE", han incidido, al tiempo que han apuntado que dio el año pasado en Málaga apoyo directo a 328 personas ciegas o con discapacidad visual grave desde los cero años hasta la Universidad, en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Además, han indicado que el voluntariado desarrolla también un papel importante en la mejora de la autonomía del colectivo de afiliados. El año pasado se tramitaron en Málaga un total de 4.377 servicios con 6.783 horas de voluntariado que facilitaron la vida y la autonomía de 417 afiliados malagueños.

Para poner rostro humano a las cifras, este año participó en la presentación del balance del Grupo Social ONCE, el afiliado malagueño José Manuel Fernández, usuario de Entreno, la nueva aplicación de Entrenamiento Neurológico de la ONCE, que ha explicado cómo refuerza su percepción sensorial en su rutina diaria. Asimismo, se ha dado a conocer la campaña impulsada por la ONCE con motivo del eclipse solar.

Según han señalado, las cifras de este informe "confirman que 2025 resultó un hito para la ONCE en Málaga al superarse en todos los parámetros después de una década de crecimiento continuado", según ha destacado el delegado de la ONCE en Andalucía en su presentación.

"Esto ha sido así porque la ciudadanía conoce que todos los recursos que obtenemos los destinamos a una labor social que hace más fácil la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y por tanto su inclusión en la sociedad", ha destacado Martínez.

Esto, ha añadido, "nos permite cumplir nuestro compromiso de solidaridad con otras personas con discapacidad, una forma de ser y de hacer que consolida y refuerza a la ONCE como un modelo de prestación social que es único en el mundo".

Martínez ha sostenido que la clave del éxito de la ONCE y del Grupo Social ONCE reside "en la unidad de acción de sus integrantes". "Llegamos más lejos si compartimos principios y una meta común, como ha demostrado España en el Mundial de Fútbol cuando ha luchado como un equipo unido, compacto y cohesionado", ha asegurado.

"Nuestra meta es la inclusión y la igualdad. Y fruto de esa unidad es el balance histórico que presentamos, un orgullo para toda la ONCE que debe serlo también para los malagueños y las malagueñas porque son corresponsables de ese éxito colectivo que llamamos ONCE", ha aseverado.

Fundación ONCE también logró en 2025 un récord de ingresos procedentes de la propia ONCE y de la gestión de fondos comunitarios, para poder destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en toda España.

Por su parte, las empresas Ilunion han cumplido once años como líderes en economía social, con una inversión superior a 100 millones de euros en crecimiento y una cifra de negocio que se elevó hasta 1.443,5 millones de euros en 2025, consolidando así un grupo de empresas "con alma, con corazón y con la singularidad de pertenecer al Grupo Social ONCE e incorporar un 38,1% de personas con discapacidad en plantilla, además de muchas otras en riesgo de exclusión social".

Ilunion cuenta con 549 centros de trabajo repartidos por toda España, de los cuales el 43,5% son Centros Especiales de Empleo. Esto significa que su plantilla supera el 70% de personas con discapacidad, en sectores tan variados como la lavandería industrial, hoteles o Contact Center.