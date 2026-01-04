La ONCE deja el primer Sueldazo de 2026 en la localidad malagueña de Vélez-Málaga

Manuel Ferrer es vendedor de la ONCE que ha dado Sueldazo en Vélez-Málaga. - ONCE

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del primer sábado del nuevo año ha dejado en la localidad malagueña de Vélez-Málaga uno de los Sueldazos agraciados con un premio de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros.

Manuel Ferrer es vendedor de la ONCE desde 2023 y vendió la serie agraciada con esta cantidad en Camino de Málaga Viejo de dicha localidad malagueña, han informado desde la entidad a través de una nota.

"Es una alegría. A alguien le he arreglado bien la vida para empezar el año", ha dicho nada más saber que había dado suerte a sus clientes.

Según han destacado, este año ha comenzado "con fortuna para Andalucía con los sorteos de la ONCE", al recordar que el Extra de Navidad de la ONCE, celebrado el pasado día 1, repartió 4,8 millones de euros en premios mayores entre La Línea de la Concepción (Cádiz), que se llevó 4,4 millones, y en Málaga, con 400.000 euros.

Asimismo, han señalado que el día 2, el primer Cuponazo del año, repartió 800.000 euros en Córdoba y otros 40.000 euros respectivamente entre las localidades de Rus (Jaén) y Arahal (Sevilla).

Y ahora el sorteo de este sábado, tercer día consecutivo con premios mayores, ha dejado además el mismo Sueldazo que en Vélez-Málaga, en un estanco (establecimiento colaborador de la ONCE) del centro de la localidad jienense de Bailén, y un cupón premiado con 20.000 euros en Almería, Cádiz y Sevilla, respectivamente.

De esta forma ha repartido en total 540.000 euros en premios mayores entre las cuatro provincias andaluzas. El resto de los premios de este sorteo del 3 de enero se fueron hasta Galicia y la Comunidad de Castilla León.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para el próximo martes, Día de Reyes, 6 de enero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de diez millones de euros.

