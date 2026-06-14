Once heridos de carácter leve tras el vuelco de un tren turístico en Cártama

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del 061. - 112 - Archivo

CÁRTAMA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Un tren turístico ha volcado a las 21,30 horas del pasado sábado, 13 de junio, en la carretera A-7057 en el término municipal de Cártama (Málaga), provocando hasta once heridos leves, tal y como ha confirmado la Guardia Civil de Málaga.

Según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, al coger una curva, uno de los dos vagones que tiene el tren volcó.

Tal y como ha concretado el servicio adscrito al Gobierno andaluz, fueron "bastantes" los avisos ciudadanos de alerta por este suceso, en el que advertían de "varias personas heridas".

De este modo, el Sala Coordinadora dio avisos a Guardia Civil, a dotaciones del 061 y a Bomberos, siendo estos últimos los que retiraron el vagón volcado.

Asimismo, la Benemérita ha añadido en un mensaje difundido a los medios que los once heridos leves han sido trasladados a distintos centros hospitalarios, mientras que las causas de esta emergencia siguen en investigación y por determinar.