La ONCE muestra en Málaga la labor de los perros guía para ayudar a las personas ciegas en su autonomía y seguridad

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) ha realizado este jueves en Málaga una exhibición en la que ha mostrado a la ciudadanía cómo se trabaja con estos animales para que lleguen a ser uno de los elementos fundamentales de la autonomía y seguridad de las personas ciegas.

Bajo el lema 'Mucho más que un perro', más de 300 personas, procedentes de distintos centros educativos de la capital de la Costa del Sol y ciudadanía en general, han sido testigos en la Ciudad Deportiva Carranque 'Javier Imbroda' de la capital de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por los canes Krabi y Malibú junto a los instructores de movilidad Miguel Gómez y Cristóbal Jurado.

Ambos han mostrado en un circuito cómo es el proceso de adiestramiento para que los perros puedan salvar obstáculos, subir o bajar escaleras, cruzar pasos de cebra, buscar puertas o permanecer en una cafetería o en cualquier medio de transporte a los pies de una persona ciega como Lía Beel o Ildefonso Morales, usuarios de perro guía de Málaga, que han explicado cómo es su vida diaria junto a Spenzer y Walkie.

También ha participado en esta muestra la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia; y la directora general del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, María Dolores Aurioles. Ambas han estado acompañadas por el presidente de la FOPG y director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, Andrés Ramos; y el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, entre otras autoridades.

CÓMO COMPORTARSE ANTE UN PERRO GUÍA

Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer las distintas etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega (crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y retirada) y han repasado algunos consejos para saber cómo comportarse ante un perro guía.

El primero de ellos es que no se le ofrezca ningún tipo de comida a los perros, ya que pueden tener alguna intolerancia alimentaria y se les puede provocar un problema digestivo que perjudique su salud y bienestar, además de alterar el apoyo diario que le brinda a la persona ciega a la que acompaña.

También han recordado la importancia de no distraer la atención del perro mientras camina junto a una persona ciega, una acción que realizan gustosamente, pero que requiere de su concentración para garantizar su seguridad.

Otro de los consejos para la ciudadanía es que aquellas personas que tienen perros de compañía no los dejen sueltos si hay un perro guía cerca, y los mantengan siempre controlados a su lado.

Los perros guía también disfrutan de muchos momentos de descanso y esparcimiento, pero es importante respetar su labor mientras van guiando, y dejar el juego y los saludos para cuando no lleven el arnés.

Además, si se quiere dar alguna indicación a la persona ciega, cabe recordar que nunca se debe tirar de la correa ni del arnés del perro. Simplemente, hay que dirigirse a ella, preferiblemente, por su lado derecho, el contrario al perro.

También se ha recordado que las personas usuarias de perro guía tienen reconocido legalmente, en toda España, el derecho de acceder, acompañadas del mismo, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público, un aspecto que a veces genera problemas ante el desconocimiento de la sociedad.

En sus 35 años de historia, la Fundación ONCE del Perro Guía ha entregado más de 3.700 perros, siendo cerca de mil los que en la actualidad caminan junto a otras tantas personas ciegas por las calles y pueblos de nuestro país. En Andalucía hay 147 perros guía que son los ojos de quien no puede ver, 31 de ellos en Málaga. Anualmente se entregan unos 140 animales.

CAMINANDO JUNTOS

La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa labor.

Por ello creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Ubicadas en Boadilla del Monte (Madrid), sus actuales instalaciones dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros retirados y residencia para la formación de usuarios.

Las razas más utilizadas son labrador retriever, el cruce de esta con golden retriever y caniche Gigante como perro hipoalergénico, y pastor alemán. Se trata de un servicio que como todos los que la ONCE ofrece a sus usuarios, es gratuito.

La formación hasta su entrega a las personas usuarias viene a durar entre 18 y 20 meses dependiendo del nivel madurativo del animal, interviniendo en ella familias educadoras que de forma desinteresada socializan a los cachorros, entrenadores e instructores caninos.