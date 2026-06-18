La ONCE reparte 210.000 euros en La Cruz del Humilladero en Málaga capital

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles reparte 210.000 euros en Málaga capital, con seis cupones premiados con 35.000 euros cada que ha vendido Francisco Tomás García - ONCE

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado miércoles ha repartido 210.000 euros en Málaga capital, con seis cupones premiados con 35.000 euros cada que ha vendido Francisco Tomás García.

García es vendedor desde el año 2019, y ha repartido la suerte desde su punto de venta en la calle Alozaina, en el distrito de Cruz del Humilladero de la capital de la Costa del Sol.

"Anoche estaba muy contento porque creía que habían salido los dos últimos números iguales. Los dos, los tres y los cinco. Me llevé una alegría enorme, no me lo creía", ha comentado este jueves antes de abrir su jornada laboral.

Ha asegurado que está "muy contento, es un premio que viene muy bien para el verano, para esas vacaciones. Se lo he dado a mis clientes de siempre, que se lo merecen por estar aquí todos los días. Estoy deseando contárselo". "Es una alegría muy grande que pienso compartir con todos", ha concluido.

El sorteo del 17 de junio estaba dedicado a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y ha dejado 350.000 euros con diez cupones premiados en la capital sevillana, vendidos por Manuela Albarrán, y otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad sevillana de Morón de la Frontera a cargo de Antonio Muñoz, por lo que ha repartido en total 595.000 euros en premios mayores entre las dos provincias andaluzas, ha indicado la ONCE en un comunicado. El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Castilla y León y Galicia.

Los cupones de la ONCE son "parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".